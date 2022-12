Que disse Cristiano Ronaldo ao ser substituído?

Cristiano Ronaldo foi substituído aos 65 minutos no jogo do Coreia do Sul-Portugal e terá ficado insatisfeito com a troca.

Segundo o jornal Correio da Manhã o capitão da seleção nacional diz: “Estás com uma pressa do c… para me tirar, foda-se”. Aquele jornal considera que se trata de uma reação á substituição (veja vídeo abaixo).

Fernando Santos, em conferência de imprensa, afirma que CR7 terá ficado zangado com o facto de um jogador coreano estar a dizer-lhe para se ir embora.

Portugal perdeu por 2-1 com a Coreia do Sul, de Paulo Bento, esta sexta-feira em jogo da 3.ª jornada do Grupo H do Mundial’2022.

A equipa das quinas alinhou com Diogo Costa, Diogo Dalot, António Silva, Pepe, João Cancelo, Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha, João Mário, Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo. O jogador António Silva tornou-se aos 19 anos, um mês e três dias, o jogador mais novo de sempre a estrear-se num campeonato do mundo pela seleção de Portugal.