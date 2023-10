Quatro portugueses na ronda de 32 em Saquarema

O surfista português Frederico Morais avançou para a ronda de 32 do Saquarema Pro, prova do Challenger Series de surf, ao ser segundo na sua ‘heat’ da segunda fase do evento.

No Rio de Janeiro, Morais fez 11.50 pontos (6.50 + 5.00), com as duas melhores ondas, sendo superado apenas pelo australiano Jarvis Earle, com 12.76. Eliminados ficaram o australiano Mikey McDonagh (10.20) e o brasileiro Leo Casal (10.03).

Esta é a última prova do Challenger Series, que dá acesso ao Championship Tour, com ‘Kikas’ no terceiro lugar do ranking e elegível a ‘subir’, o que garante se ficar em quinto lugar no torneio.

No quadro feminino, estão também na ronda de 32 a olímpica Teresa Bonvalot, Francisca Veselko e Carolina Mendes, aguardando para ir para a água em Saquarema.