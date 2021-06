Quatro portugueses entre os futebolistas mais valiosos

O CIES Football Observatory, plataforma especializada na análise estatística do desporto rei, elaborou uma lista com os 25 atletas mais valiosos do mundo.

Nesta lista, liderada por Phil Foden, do Manchester City, encontram-se os portugueses Bruno Fernandes, João Félix, Rúben Dias e Bernardo Silva. Ronaldo e Messi ficaram de fora.

Veja, em baixo, a lista completa:

Phil Foden (Manchester City) – 190,2 milhões de euros Mason Greenwood (Manchester United) – 178 milhões de euros Marcus Rashford (Manchester United) – 159,1 milhões de euros Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 155,5 milhões de euros Bruno Fernandes (Manchester United) – 154,3 milhões de euros Frenkie de Jong (Barcelona) – 138,7 milhões de euros Pedri (Barcelona) – 133,2 milhões de euros Alphonso Davies (Bayern Munique) – 131,6 milhões de euros João Félix (Atlético Madrid) – 127,8 milhões de euros Mason Mount (Chelsea) – 123,6 milhões de euros Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 120,8 milhões de euros Kylian Mbappé (PSG) – 118,3 milhões de euros Ferran Torres (Manchester City) – 118 milhões de euros Kai Havertz (Chelsea) – 116,5 milhões de euros Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – 115 milhões de euros Rúben Dias (Manchester City) – 114,4 milhões de euros Timo Werner (Chelsea) – 108,9 milhões de euros Vinícius (Real Madrid) – 104,4 milhões de euros Bernardo Silva (Manchester City) – 104,2 milhões de euros Bukayo Saka (Arsenal) – 104 milhões de euros Raheem Sterling (Manchester City) – 99,5 milhões de euros Gabriel Jesus (Manchester City) – 98,7 milhões de euros Achraf Hakimi (Inter) – 93,5 milhões de euros Marcos Llorente (Atlético Madrid) – 93,1 milhões de euros Sergiño Dest (Barcelona) – 92,7 milhões de euros

