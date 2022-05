Quatro portugueses campeões na Polónia

O Lech Poznan sagrou-se campeão polaco, este sábado, após vencer, por 2-1, na visita ao rival local Warta Poznan, com os portugueses Joel Pereira, Pedro Rebocho e João Amaral de início, enquanto Pedro Tiba não saiu do banco.

Os lusos tiveram forte influência no triunfo determinante para a conquista do campeonato, já que João Amaral marcou o golo do empate (22′) depois de a sua equipa ter visto o adversário marcar primeiro (10′, de penálti) e Pedro Rebocho assistiu para o 2-1, apontado por Mikael Ishak (45’+4),

O GKS Rakow, 2.º classificado, perdeu, nesta 33.ª e penúltima jornada da Ekstraklasa, pelo que, contas feitas, a uma ronda do fim, o Lech Poznan atinge os cinco pontos de avanço, mais do que suficiente para celebrar o título.

Joel Pereira, lateral-direito formado no Vitória de Guimarães, representou o Gil Vicente na época passada, Pedro Rebocho, lateral-esquerdo de 27 anos, formado no Benfica, defendeu as cores do Paços de Ferreira na temporada passada, Pedro Tiba, médio de 33 anos, destacou-se com passagens por Vitória de Setúbal, SC Braga e Chaves, enquanto João Amaral, avançado de 30 anos, representou, em Portugal, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal, tendo chegado a ser contratado pelo Benfica aos sadinos, embora nunca tenha atuado pelas águias.

