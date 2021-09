Quatro motivos para o seu filho/a começar a usar bata escolar hoje mesmo

Setembro está aí e com este chega o regresso às aulas. Miúdos e graúdos aguardam pelo momento de voltar a abraçar colegas e contar todas as novidades das férias de verão. Para alguns alunos, o regresso às aulas torna-se uma passerelle onde podem expor os novos looks que criaram durante a última estação, mas para outros, essa tarefa torna-se ardúa uma vez que utilizam uniformes e batas escolares. Apesar de, não poderem expressar a sua individualidade através das batas e uniformes, as batas escolares possuem inúmeras vantagens. Leia este artigo até ao fim e veja de que forma poderá tirar partido daquilo que para alguns pode ser uma imposição.

Para podermos abordar este tema, falemos de história…

Apesar de, já nos primórdios da Humanidade, sentirmos a necessidade de nos diferenciarmos através da forma como nos vestíamos, é no século XIX que assistimos à difusão do uniforme, quando o exército começa a padronizar as suas vestimentas. Mais tarde, por volta de 1890, verificamos a adoção do uso de batas e uniformes em ambientes escolares, sendo que a primeira escola conhecida a adotar o uniforme foi a Escola Normal – um tipo de escola existente em diversos países que formava professores. Quando foram criados, um dos seus objetivos era representar a tradição da escola, com o seu símbolo e cores. Diferenciando a instituição de ensino, mas permitindo que os alunos se parecessem entre si, os uniformes escolares tornam-se um símbolo de igualdade, pertença e inclusão. Ao vestirem o fardamento os alunos de veriam ter um comportamento exemplar e representar de forma zelosa o estabelecimento de ensino ao qual pertenciam.

Mas afinal quais são as vantagens do uso de batas escolares?

Usar batas escolares pode ser muito divertido para os mais novos e prático para os pais. De seguida poderá encontrar algumas vantagens que talvez nunca lhe tenham passado pela cabeça.

1. Poupança de tempo

O despertador não tocou e está atrasado? Está frio e aqueles cinco minutos extra na cama vão fazer toda a diferença? Está sem imaginação? Não há problema, a bata está limpa e pronta a ser usada, sem dramas, sem decisões de última hora e sem crises existenciais. E ainda poderá tomar o pequeno-almoço descansado sem grandes pressas para sair!

2. As suas roupas preferidas ganham uma vida extra…

Talvez não esteja familiarizado com o drama de querer usar a sua peça de roupa favorita e ela estar para lavar ou pior, de tanto a usar estar completamente gasta. Ao usar a bata escolar, está a poupar as suas roupas preferidas fazendo com que estas durem mais. Além disso não precisa de ter tanta roupa, podendo poupar para outros acessórios que podem fazer a diferença no momento de conjugar com a bata.

3. Use e abuse dos acessórios!

Uma vez que a bata é padronizada, terá de encontrar outra forma de exprimir a sua individualidade. Seja através da mochila, das sapatilhas ou até mesmo dos acessórios, eles serão grandes aliados na hora de adicionar estilo ao seu uniforme.

4. Outras questões mais sérias

Até agora falamos de questões mais estéticas, mas existem outras questões de extrema importância, como é o caso da igualdade – quando todos os alunos se vestem da mesma forma não há discriminação, muito pelo contrário as batas e uniformes são um símbolo de inclusão. Com eles não existem classes, etnias e estatutos sociais, e o facto de não se poderem evidenciar diferenças através da roupa é benéfico, pois evita complexos de inferioridade e superioridade.

Além da igualdade, o uso de batas garante um sentimento de pertença. Este sentimento está normalmente associado à melhoria da autoestima. Quando os alunos se sentem parte de um grupo, aumentam os seus níveis de conforto e segurança, levando-os a melhores resultados escolares e potencializando os seus futuros profissionais. Há quem defenda que o uso de batas e uniforme escolar incita as crianças e jovens a levarem o colégio mais a sério, ajuda a manter a disciplina e a respeitar as regras. Uma vez que todos estão vestidos da mesma forma, a roupa que cada um usa não é motivo de distração, restando mais tempo para se focarem no que realmente importa – a aprendizagem.

Se já o convencemos a olhar para o lado bom da farda, porque não procurar na DAUTI? Com mais de 20 anos de experiência no mercado e um olho apurado para o casamento entre estética e funcionalidade, na DAUTI pode comprar batas escolares online com todo o conforto e segurança à distância de um clique.