Quatro filmes portugueses nomeados para os prémios Quirino

Quatro filmes portugueses estão nomeados para os prémios Quirino, que distinguem o cinema de animação ibero-americano. Os nomeados foram esta sexta-feira divulgados pela organização na embaixada de Portugal em Madrid, e a cerimónia está marcada para 13 de maio em San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife, Espanha.

Na sexta edição dos prémios Quirino há quatro filmes portugueses nomeados – em algumas categorias estão em maioria -, e todos eles contam com um lastro de prémios em festivais internacionais ao longo do último ano.

São eles a longa-metragem “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, e as curtas-metragens “Ice Merchants”, de João Gonzalez, “O homem do lixo”, de Laura Gonçalves, e “Garrano”, de David Doutel e Vasco Sá.

“Ice Merchants”, uma animação de João Gonzalez que entrelaça desenho 2D e música, e que é candidato aos Óscares, é o que soma mais nomeações para os Quirino, em quatro categorias.

Nas categorias de Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana e Melhor Desenho estão “Ice Merchants” e “O homem do lixo”.

Para o prémio de Melhor Desenvolvimento Visual estão nomeados “Ice Merchants” e “Nayola”.

Para o Quirino de Melhor Desenho de Som e Música Original foram escolhidos “Garrano”, “Ice Merchants” e “O homem do lixo”.

“Nayola” está também nomeado para Melhor Filme de animação ibero-americano.

Em fevereiro passado, quando indicava a lista de filmes elegíveis, a organização dos Quirino sublinhava “a crescente projeção internacional” da animação da região ibero-americana.

“Além do mais, várias obras foram selecionadas e premiadas em alguns dos festivais mais importantes do mundo, incluindo Annecy, Sundance, Animafest Zagreb, Clermont-Ferrand, Cannes e Sitges”, lê-se na nota de imprensa dos prémios.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Mais de 20 países, incluindo Portugal, estiveram na criação destes prémios, batizados em homenagem ao realizador italo-argentino Quirino Cristiani.

A par da cerimónia dos prémios, a 13 de maio, os Quirino incluem a realização de uma série de atividades em torno da animação, nomeadamente um fórum, debates e um espaço de negócios.