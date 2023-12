Quatro décadas depois esta volta a ser a canção de Natal

A canção “Last Christmas” dos Wham que foi lançada em 1984, chegou, finalmente, ao top das mais ouvidas no Natal no Reino Unido, destronando músicas de Sam Ryder e Mariah Carey.

A música do duo britânico Wham alcançou o primeiro lugar na semana de Natal na lista oficial de êxitos do Reino Unido, 39 anos após o seu lançamento em 1984.

O clássico da banda do falecido George Michael impôs-se a “You’re Christmas to me” de Sam Ryder que surge em segundo no top, e a “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey, a terceira da lista, como anuncia o The Official Charts Company, a entidade que compila os dados do sector.

“Stick Season” de Noah Kahan, “Merry Christmas” de Ed Sheeran e Elton John, e “Fairytale of New York” de The Pogues e Kirsty MacColl completam o top 6.