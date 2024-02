Quatro clubes portugueses nos quartos da Champions de hóquei

O Benfica, o FC Porto, a Oliveirense e o Óquei de Barcelos selaram esta quinta o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões masculina de hóquei em patins.

No dérbi lisboeta, os ‘encarnados’ levaram a melhor ante o Sporting, por 3-1, e recuperaram da melhor forma de uma goleada por 7-1 sofrida às mãos do FC Porto no campeonato, a que regressam domingo para voltar a defrontar os ‘verdes e brancos’.

João Souto marcou primeiro para os sportinguistas, aos 20 minutos, mas Pablo Alvarez, no minuto seguinte, Roberto di Benedetto, aos 38, e Nicolía, aos 43, consumaram a reviravolta que garante a passagem, e no primeiro lugar, da formação orientada por Nuno Resende.

No outro jogo do grupo B, a vitória do Reus ante o Calafell, por 5-4, deu os primeiros pontos nesta fase aos catalães, enquanto os ‘leões’ estão praticamente apurados, tendo mais três pontos em relação ao Calafell e uma diferença de golos favorável em 12 golos.

O FC Porto, campeão europeu em título, apurou-se sem dificuldades no grupo C com uma das goleadas do dia, 9-0 aplicados ao Sporting de Tomar, em jogo de sentido único que serviu para selar a qualificação para a próxima fase.

Gonçalo Alves fez um hat-trick, Rafa e Eze Mena bisaram, com Diogo Barata e Hélder Nunes a completarem o ‘ramalhete’ que deixa os ‘dragões’ no primeiro lugar com 12 pontos, já inalcançáveis pelos rivais.

Trissino e Lleida empataram hoje a cinco bolas, num resultado pouco favorável aos tomarenses, deixando os italianos, que fecham a ‘poule’ com o FC Porto, em segundo, com oito pontos, e já apurados.

O Tomar é terceiro, com cinco, e joga com o Lleida, que tem dois, na despedida da prova.

Também a Oliveirense selou hoje o apuramento, ao vencer por 7-2 os franceses do Saint-Omer, a ‘sensação’ desta edição da ‘Champions’, e chegar aos 12 pontos, no primeiro lugar do grupo D.

Marc Torra assinou um ‘bis’, com Facundo Navarro, Di Benedetto, Xavi, Diogo Abreu e Lucas Martinez a completarem o ‘sete’ dos oliveirenses, que sofreram tentos de Thibault Colin e Pichu.

O Wasken Lodi subiu ao segundo lugar, com sete pontos, por troca com os franceses, que somam seis, após vencer em casa o Valongo (3-1) e eliminar a equipa portuguesa, vice-campeã europeia, com quatro, uma vez que na sexta e última jornada Lodi e Saint-Omer jogam entre si e pelo menos um ficará acima dos lusos.

Com um empate caseiro a quatro bolas com o Liceo, fruto de tentos de Alvarinho, Rampulla, Miguel Rocha e Vieirinha, o Óquei Barcelos apurou-se no segundo lugar, com oito pontos, contra quatro do Hockey Forte e dois do Liceo.

Em primeiro lugar do grupo A, com 13 pontos, está o FC Barcelona, recordista de títulos com 22, que esta quinta-feira venceu por 6-0, com dois golos de João Rodrigues.