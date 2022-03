Quatro cidades portuguesas finalistas para Capital Europeia da Cultura em 2027

Évora, Braga, Aveiro e Ponta Delgada são finalistas do concurso europeu que decide qual será a Capital Europeia da Cultura, em 2027. Outras cidades portuguesas também se candidataram, mas ficaram para trás.

São estas as quatro cidades finalistas que podem vir a ser capital cultural na Europa, daqui a cinco anos.

Braga é a cidade mais a norte que conseguiu passar até aos lugares finais. Ricardo Rio, presidente da câmara, já havia referido que “Braga ainda não é Capital Europeia da Cultura, mas é seguramente uma capital de cultura e de esperança”, no momento de anúncio da candidatura.

Seguindo em direção a Sul, Aveiro mantém-se na corrida para o lugar cultural de relevância na Europa. Ribau Esteves, autarca da câmara da Veneza portuguesa, não esconde que a cultura é uma arma importante. “Cem anos depois é nosso entendimento que a arma principal para nós cuidarmos da nossa Europa, para a tornarmos mais coesa, mais solidária, mais justa, mais forte no contexto cultural, é exatamente a cultura”, referiu.

Já no Alentejo, Évora tem-se destacado como potencial vencedora. Carlos Pinto de Sá, presidente do município, não quer, no entanto, que a candidatura se restrinja apenas à cidade, mas a toda a região alentejana. “Façam propostas, tragam ideias e apresentem sugestões para que se possam articular esses projetos, que, obviamente, têm de ser exequíveis, mas queremos ter a porta aberta”, apela aos municípios adjacentes e à região no geral.

Nos destinos insulares, temos ainda a possibilidade de Ponta Delgada vir a ser a Capital Europeia da Cultura mais ocidental que já existiu. Maria José Lemos Duarte, autarca da capital dos Açores, acredita que esta é “uma oportunidade para promover e projetar na Europa” a “diversidade e riqueza cultural” da região e também defende que o arquipélago vai “sempre ganhar”, porque se está “a refletir e criar”.

Pelo caminho ficaram as cidades portuguesas de Viana do Castelo, Vila Real, Leiria, Guarda, Coimbra, Oeiras, Faro e Funchal.