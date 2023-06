© The Guardian

No sul da Alemanha foi desenterrada uma espada de bronze que se estima ter mais de 3000 anos. Foram as escavações em Nördlingen que proporcionaram a descoberta.

O jornal britânico “The Guardian” avança que o objeto está num estado de conservação tão bom que “quase que ainda brilha”.

Para além da espada, um homem, uma mulher e um rapaz encontravam-se na sepultura, no entanto, ainda não se sabe se estariam relacionados e, caso estivessem, como.

Mathias Pfeil, diretor do escritório do estado da Baviera para a preservação de monumentos históricos, informu que “a espada e o enterro ainda precisam ser examinados para que os arqueólogos possam classificar a espada com mais precisão”.

No entanto, Pfeil avança que “o estado de conservação é extraordinário, uma descoberta como esta é muito raro”.