Quase célebre

Célebres muitos poemas entram no coração

E noite e dia são lidos sem parar e sempre a fio

E quanto mais se escreve, mais borbulha a inspiração,

E cada dia e noite a poesia preenche um vazio.

Moldando a palavra, jogando o tédio na fogueira,

Escrevo à minha maneira, e num soluço de paixão

Em pequenino aprendi a orar à minha maneira

Não tinha terço, mas hoje torço sem ilusão.

E quanto mais escrevo, muito mais eu esperneio

Páro no meio do caminho e tomo meu lugar ao sol

Ao léu e debaixo do céu aperto o poema no seio

E quanto mais escrevo mais penetro em mim.

E me vejo neste poema que ainda não inventei

E eu nem sei se inventarei algum poema assim

E não devo ser o único que tal poema imaginei

Mesmo sem rimar quero ter-te junto a mim.

E quanto mais escrevo menos me embaralho no soneto

Na sextilha, nas quadras, nas palavras que floreio

E borboleio alegria, empatia e muito, muito afeto

E escrevo sempre sem talento mas com recheio.

José Valgode