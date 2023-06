Quase 1.400 pessoas fizeram um ditado nos Campos Elíseos

No domingo, 4 de Junho de 2023, muitas pessoas acorreram à mais bela avenida do mundo para participar num evento extraordinário: o maior ditado alguma vez organizado.

Orquestrado pelo Comité Champs-Élysées, o ditado atraiu mais de 1650 pessoas, das quais 1397 foram oficialmente reconhecidas pelo Guinness World Records graças a uma metodologia rigorosa.

Durante um breve momento, a icónica avenida transformou-se num enorme púlpito, acolhendo os participantes para três ditados distintos. As palavras-chave foram retiradas de obras literárias famosas, tornando esta experiência inesquecível.

As “crianças da escola” por um dia foram convidadas a escrever um primeiro ditado sobre”Les Lettres de mon Moulin, La Mule du Pape” (Alphonse Daudet), lido pelo jornalista literário Augustin Trapenard. Este primeiro ditado bateu o recorde do maior ditado do mundo.

O programa incluía também um segundo ditado da romancista Katherine Pancol sobre um texto da sua escolha:”Fille en colère sur un banc de pierre” de Véronique Ovaldé. Um terceiro ditado foi extraído do”Dictionnaire amoureux de l’ovalie” de Daniel Herrero, lido por Pierre Rabadan, antigo internacional francês e actual Vice-Presidente da Câmara Municipal de Paris responsável pelo desporto e pelos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

Atrás das suas secretárias, de frente para o quadro negro, os participantes compuseram, afinaram e soletraram sob um sol radiante. O Comité dos Campos Elísios, dirigido pelo seu Presidente Marc-Antoine Jamet, felicitou o juiz do Guinness World Records por este ditado que bateu um recorde.