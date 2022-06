Quartararo na Yamaha até 2024

O campeão do Mundo de MotoGP, o francês Fabio Quartararo, renovou o seu contrato com a equipa oficial da Yamaha na categoria rainha do Mundial de motociclismo de velocidade.

“É com grande prazer que a Yamaha confirma Quartararo como piloto de fábrica para as épocas de 2023 e 2024. Quartararo demonstrou grandes capacidades, camaradagem e consistência até agora nos seus dois anos com a Yamaha”, lê-se em comunicado.

Com 23 anos, ‘El Diablo’ segue esta época no topo da tabela do Mundial de MotoGP com 122 pontos, mais oito do que o espanhol Aleix Espargaro (Aprilia), após oito das 20 corridas do calendário.

O português Miguel Oliveira, que já assumiu não ir renovar com a austríaca KTM, encontra-se no 11.º lugar da tabela, com 50 pontos, menos 44 do que terceiro, ocupado pelo italiano Enea Bastianini (Ducati).