Quarta edição do Portugal+ é em Genebra

O BOM DIA apresenta mais uma conferência Portugal+ (leia-se Portugal Positivo), um evento de networking e promoção de Portugal.

Esta é a quarta conferência de uma série que o jornal BOM DIA iniciou em 2019, no Luxemburgo. Depois do grão-ducado, de Paris e Düsseldorf, é a vez da cidade suíça de Genebra receber a conferência Portugal+ no dia 29 de outubro, sábado.

Com a participação de personalidades relevantes da diáspora portuguesa e de Portugal, políticos, artistas, dirigentes de empresas e organizações portuguesas e das comunidades, serão abordados domínios em que Portugal e os portugueses se destacam.

No Portugal+ é apresentado ao grande público, pela primeira vez, momentos do documentário “Sem Fronteiras“, uma realização de Philippe Machado, produzida pelo BOM DIA.

Entre os convidados e conferencistas do Portugal+ estão o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, o Secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz, o Embaixador de Portugal na Suíça, Júlio Vilela, os dois deputados portugueses eleitos pela Europa, Nathalie de Oliveira e Paulo Pisco, o presidente da Fundação AEP, Luís Miguel Ribeiro, e o Professor Doutor Ivandro Soares Monteiro, psicólogo clínico e psicoterapeuta que moderará o debate dedicado à realidade das associações da diáspora. Este será o primeiro painel da edição 2002 do Portugal+, seguindo-se – depois do almoço – uma intervenção do investigador e professor Eduardo Rodrigues, atualmente a exercer na Universidade de Liverpool e no CERN.

Luís Costa, da RTP, modera o debate “A diáspora para além das remessas” onde participam Rafael Amorim, Paulo Dinis, António Silva, Adriano Fidalgo e Luís Fraga.

O terceiro painel desta edição do Portugal+ será um debate intitulado “O mundo ainda não é das mulheres?”. A professora universitária, ex-eurodeputada e colunista do BOM DIA, Liliana Rodrigues, introduz a temática num painel em que participam a deputada Nathalie de Oliveira, Bia Vasconcelos, Catarina Salgueiro Maia, Andreia Vieira e Ana João Correia. A moderação está a cargo da jornalista Fabiana Bravo.

Mais dois painéis completam o programa da conferência organizado pelo BOM DIA:

“Os emigrantes que escrevem” junta escritores, poetas e editores para falarem do desafio que é escrever e ser publicado quando se é português da diáspora. Neste debate moderado por Adélio Amaro, diretor do jornal Gazeta Lusófona, participam Dulce Rodrigues, Augusto Lopes, José Luís Correia, Lúcia Aeberhardt e Igor Lopes, além do editor Nunes Carneiro.

Por fim, o Portugal+ junta alguns portugueses da Suíça famosos no TikTok. Chamam-se Kino Cinco, MJ Cruz, Casal Fixe, Nelson Jackson ou Ângelo Amaro. Todos fazem vídeos na aplicação chinesa e vão mostrar-nos a suas técnicas e a razão que os faz criar conteúdos para aquela rede social.

Entre os distintos debates terão lugar momentos musicais com Ana João Correia e Marina Pacheco.

O Portugal+ decorre no dia 29 de outubro, das 10:00 às 18:00, no Collège de Pinchat, em Genebra.

A entrada é gratuita mas a inscrição – obrigatória – pode ser feita aqui.

A conferência será transmitida nas redes sociais do BOM DIA Facebook, YouTube , Twitch e LinkedIn.

O projeto Portugal+ tem o apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros através de um sistema de subsídios destinado às associações da diáspora gerido pela Direção-Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, assim como uma parceria com a RTP na promoção do evento. A conferência conta com o patrocínio do Banco Santander. Colaboraram ainda com o BOM DIA nesta edição do Portugal+ a ALALS, a Fundação AEP, a Super Bock e a CAR Avenue.