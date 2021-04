“Quântica”, o novo tema de João Gil

Depois dos dois novos temas editados em 2020, “O Exacto Oposto” e “A Marcha da Polícia”, João Gil lança Quântica, o seu mais recente single, em todas as plataformas digitais, incluindo o vídeo oficial no YouTube, e apresenta as novas datas do espectáculo Caixa de Luz, no Capitólio, em Lisboa, uma residência artística com vários convidados, António Zambujo, Elida Almeida, Jorge Palma, Carolina Deslandes e Ana Bacalhau, que decorre entre 12 e 16 de maio.

Os bilhetes já adquiridos são válidos para as novas datas.

Inicialmente previsto para Janeiro e reagendado depois para abril, Caixa de Luz, que acontece agora em Maio, foi criado com o objectivo de celebrar a música, a vida e a palavra num palco que se transforma, como o próprio nome indica, numa Caixa de Luz, que ilumina as fronteiras que habitualmente separam artista e público. Numa fusão cúmplice entre histórias e estórias, estas 5 noites de luz e trovas, com assinatura de João Gil e participação especial dos seus cinco convidados, guiar-nos-ão pelo caminho do que está para chegar.

João Gil, um dos mais profícuos compositores da história da música portuguesa das últimas décadas, tem vindo a descobrir-se também e cada vez mais como intérprete, multiplicando os momentos de criação, que primeiramente acontece ao compor e volta a ocorrer em cada interpretação.

Sobre o novo single, Quântica, e o caminho da sua descoberta pessoal enquanto intérprete, João Gil escreveu: Sim, quantas vezes falamos ou pensamos em alguém que há muito não víamos e, de repente, vindo do nada, aparece-nos à frente dos olhos? Será que os desejos sinceros que lançamos para o espaço sideral são devolvidos em forma de realidade? Convenço-me que se fizermos algo por isso, ficaremos mais perto de um destino criado e merecido.