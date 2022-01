Quando todos temem uma guerra, português abre fábrica na Ucrânia

Esta quarta-feira, 19 de janeiro, a leste do aviso de Joe Biden de que a Rússia pode lançar um ataque contra a Ucrânia “a qualquer momento”, o empresário português João Pedro de Oliveira Ferreira de Araújo assinou um memorando de entendimento com a autarquia de Vinnytsia.

Na cidade, situada a 360 quilómetros da capital Kiev, vai nascer uma fábrica de materiais de construção, num investimento de mais de 30 milhões de euros.

“Dia 19 de janeiro, a Câmara Municipal de Vinnytsia assinou dois acordos relativos à construção de uma fábrica de produção de materiais de construção pela empresa portuguesa no território do Parque Industrial de Vinnytsia”, lê-se num comunicado publicado no site da autarquia ucraniana.

A promotora do investimento é a TCS Investments Ukraine LLC, que é detida pela portuguesa NBNS Management & Investment, empresa sediada na Zona Franca da Madeira e que é liderada por João Araújo.

