Quando passar pelo aeroporto de Lisboa já pode trazer ovos moles

A Turismo Centro de Portugal e a ANA – Aeroportos de Portugal assinalaram esta segunda-feira, de forma oficial, o trabalho conjunto que é realizado para a divulgação de produtos regionais do Centro de Portugal nos aeroportos portugueses.

Estes produtos têm a capacidade de serem motores de desenvolvimento territorial, com benefício para os territórios de origem, enquanto são fortes catalisadores da atividade turística e da divulgação do melhor que o país tem para oferecer.



No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por entre marcas internacionais, ganham especial relevância os produtos regionais que ali se destacam em espaços comerciais.

Esta segunda-feira, foi inaugurado oficialmente um espaço dedicado aos Ovos Moles de Aveiro, um dos produtos mais característicos e representativos da região, incontestável embaixador de Portugal no mundo e símbolo maior da doçaria regional e conventual do país. Os milhões de passageiros que todos os anos passam pelo aeroporto podem agora apreciar e adquirir os Ovos Moles de Aveiro da Confeitaria Peixinho, a mais antiga casa de Ovos Moles de Aveiro, fundada em 1856.

A inauguração, em que estiveram presentes Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, e Thierry Ligonnière e Francisco Pita, respetivamente CEO e CCO da ANA – Aeroportos de Portugal, insere-se numa estratégia integrada de divulgação e promoção de produtos endógenos – ou seja, produtos com características distintivas – da região Centro de Portugal numa das maiores montras nacionais, que é o Aeroporto Humberto Delgado.



“Promover os produtos e as marcas endógenos é uma das missões fundamentais da Turismo Centro de Portugal. O desenvolvimento desta estratégia integrada passa pelo envolvimento e cooperação de todos os agentes, sejam entidades locais e regionais, seja o Aeroporto Humberto Delgado, pelo seu reconhecido papel de promoção de Portugal no mundo, definindo entre todos uma estratégia alinhada e com o desígnio comum de criar valor acrescentado. Esperamos que outras marcas e produtos endógenos sigam este exemplo”, considera Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal.



Para Thierry Ligonnière, CEO da ANA, “a exclusividade e diferenciação da oferta comercial faz parte da experiência de serviço positiva que queremos dar aos nossos passageiros. Para além disso, na VINCI Airports, acreditamos que os aeroportos que gerimos não devem ser locais anónimos. Devem ter uma identidade própria e ser montras de divulgação do melhor que se faz nas regiões que servimos. Por isso, apostámos no desenvolvimento de áreas de retalho temporário, que permitem testar novos conceitos em ambiente aeroportuário e ao mesmo tempo abrir os aeroportos a marcas regionais. Estamos muito satisfeitos por ter a Confeitaria Peixinho, uma marca emblemática da Região Centro, como a primeira marca a utilizar este conceito até ao final deste verão”.

#portugalpositivo