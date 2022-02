Quando for lá abaixo visite a renovada Mata do Bussaco

A Mata do Bussaco, no concelho da Mealhada, tem novas condições para receber visitantes ao abrigo de um investimento de 250 mil euros assumido por três entidades.

Em comunicado, a Fundação Mata do Bussaco (FMB) informa que “estão finalizadas as ações previstas” no protocolo que estabeleceu, em 2021, com o Fundo Ambiental (FA) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Para “tornar a Mata Nacional do Bussaco um espaço ainda mais apetecível à visitação”, adianta, a FMB, o FA e o ICNF uniram esforços num protocolo de colaboração técnica e financeira, que levou a cabo um conjunto de ações” naquele espaço natural e patrimonial, no distrito de Aveiro.

As intervenções incluíram a substituição de portas de acesso às galerias de água”, segundo a nota, que destaca “o intuito de proteger pessoas, animais e bens, assim como o património edificado da mata e, consequentemente, preservar o património natural”.

“A reabilitação da Casa da Rainha constituiu também um dos pontos centrais, cuja intervenção era urgente, uma vez que o telhado se encontrava danificado. Esta ação veio possibilitar a realização de um importante protocolo de voluntariado residente, por dois anos, com a associação Plantar Uma Árvore”, afirma a fundação.

Por outro lado, 25 novas mesas de piquenique foram colocadas na mata, substituindo as anteriores, que já se encontravam deterioradas.

Os sanitários junto à Fonte Fria e os da Pousada Pequena (edifício da Loja da Mata) foram igualmente recuperados, tendo sido adaptados para permitirem a utilização por pessoas com mobilidade reduzida, além de os acessos terem sido melhorados.

A segurança da mata e da comunidade também foi reforçada, através da “reabilitação dos emblemáticos portões de ferro” (Porta de Serpa e Portão do Luso) e reposição de portões na Porta da Rainha, Porta das Ameias, Porta de Sula e Porta da Cruz Alta.

Foi modernizada a sinalética, que passou a incluir novos suportes onde os visitantes podem aceder a informação geral de serviços, bem como a informação sobre o património edificado.

Entre outros melhoramentos, também os trilhos foram dotados de nova sinalética que orienta o percurso e explica a biodiversidade da Mata do Bussaco.