Quando for ao cinema no NorteShopping disfrute do Lounge

Os Cinemas NOS NorteShopping têm agora um novo espaço de restauração premium na zona do Lounge. O acesso é exclusivo para os espetadores que adquiram bilhetes premium e permite desfrutar de refeições rápidas e saborosas. Aberto recentemente, o Lounge funciona diariamente, para a hora de almoço e de jantar, entre as 12h00 e a 01h00.

Com o objetivo de maximizar a experiência dos portugueses que se deslocam ao cinema, a nova aposta da NOS Cinemas permite desfrutar de refeições rápidas e repletas de sabor, antes ou depois das sessões.

Com capacidade para 70 lugares sentados e uma decoração acolhedora, a zona de restauração do Lounge foi pensada ao pormenor para oferecer a máxima comodidade e tornar as idas ao cinema mais completas, juntando no mesmo espaço o momento de refeição e de entretenimento. A carta é variada, desde pratos tipicamente portugueses – como arroz de pato ou bacalhau gratinado -, pratos distintivos, como o mac’cheese trufado, ou ainda alternativas mais leves, com uma oferta de sandes. No menu também não faltam opções doces para a sobremesa e uma seleção de vinhos e outras bebidas.

Além da entrada no Lounge, o bilhete premium permite aos espetadores o acesso a uma zona exclusiva das salas de cinema, com cadeiras mais espaçosas e confortáveis. Todas as salas do Cinema NOS Norteshopping estão equipadas com projeção 100% laser, para uma qualidade de imagem superior, e tecnologia de som Dolby Atmos, proporcionando aos amantes da sétima arte uma experiência única.

Este novo conceito reforça o trabalho contínuo que a NOS Cinemas tem desenvolvido para proporcionar aos espetadores uma experiência diferenciada e única, que ultrapassa o poder do grande ecrã.

Os Cinemas NOS são a maior rede de cinemas nacional com 30 complexos, mais de 200 salas espalhadas por todo o País e formatos especiais – IMAX, 4DX, ScreenX e XVision.