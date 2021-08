Quando for a Nova Iorque já pode ficar num hotel português

Abriu o primeiro Pestana CR7 Lifestyle Hotels nos Estados Unidos. Fica em Manhattan, a cerca de 500 metros da Times Square e tem, como não podia deixar de ser, um toque do português.

Além de estar perto daquela que é, muito provavelmente, a praça mais famosa do mundo, o espaço situa-se ainda a poucos minutos a pé das principais lojas, restaurantes, teatros e museus da cidade.

Chama-se Pestana CR7 Times Square e tem, no total, 176 quartos. Alguns destes quartos têm terraço e vista para o Rio Hudson. Todos os detalhes do hotel são inspirados no espírito da marca CR7, incluindo tapetes nas casas de banho com a assinatura do melhor jogador português de todos os tempos.

“Pela sua localização e características, acreditamos que o Pestana CR7 Times Square vai rapidamente afirmar-se entre os hotéis favoritos de Nova Iorque. Estamos muito satisfeitos com esta operação, que vem reforçar a nossa parceria”, disse Cristiano Ronaldo num comunicado conjunto com Dionísio Pestana.

Além da ótima localização, o próprio hotel oferece diversas opções de lazer, como, por exemplo, o Fitness Center, que inclui os equipamentos essenciais para manter a forma durante a sua passagem por Nova Iorque, num ginásio tão prático quanto moderno, não fosse ele desenhado pela empresa VLDG, conhecida pelos seus designs futuristas.

O Pestana CR7 Times Square tem também um restaurante com pátio exterior. Aqui, os hóspedes podem saborear petiscos típicos portugueses, ou aventurar-se por pratos confecionados especialmente com superalimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.

É claro que sendo um hotel do Cristiano Ronaldo não poderiam faltar os detalhes ligados ao futebol, como o candeeiro em forma de bola, aliada ao brilho e movimento de Times Square, que se replicam através de espelhos, como se tivesse num estádio de futebol. O espírito português também marca presença no hotel, com os azulejos típicos do nosso País que decoram o lobby do espaço.

Os membros do Pestana Guest Club têm um desconto de 10 por cento na estadia, que começa nos 78 euros por noite. As reservas já estão abertas no site do hotel.

