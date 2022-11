Quando Bruxelas parece Paris

Adeptos belgas e marroquinos envolveram-se em confrontos no centro da capital belga durante o encontro entre as duas seleções este domingo, que terminou com vitória de Marrocos por 2-0.

O centro da cidade de Bruxelas foi alvo de desacatos durante e depois do jogo entre os dois países no Mundial do Qatar.

Antes do apito inicial, foi lançado fogo-de-artifício e durante o encontro foram vários os acontecimentos na capital belga.

A polícia de choque foi obrigada a intervir já que durante o encontro, segundo a RTBF, foram lançados artefactos pirotécnicos contra adeptos. Também há imagens de carros virados ao contrário, enquanto foi posto fogo noutros veículos e motociclos.