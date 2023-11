Qualificação perfeita para o Euro2024: dez vitórias em dez jogos

A seleção portuguesa bateu a Islândia por 2-0 assinando assim uma fase de qualificação perfeita, só com vitórias.

A seleção portuguesa de futebol, apurada para a fase final, bateu a Islândia por 2-0, na 10.ª jornada do Grupo J de qualificação para o Euro2024, e conseguiu o feito inédito de fechar um apuramento só com triunfos.

No Estádio José Alvalade, a seleção lusa, orientada por Roberto Martínez, marcou o primeiro por intermédio de Bruno Fernandes, aos 37 minutos, e ampliou a vantagem na segunda parte, com um golo de Ricardo Horta, aos 66.

Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, fechou pela primeira vez uma qualificação só com vitórias e venceu o grupo com 30 pontos, com um saldo de 36-2 em golos, enquanto a Eslováquia, também apurada, ficou em segundo com 22.