Qual será o efeito de Maurizio Sarri sobre Cristiano Ronaldo na Juventus?

A ida de Cristiano Ronaldo para a Juventus a partir do Real Madrid no ano passado foi uma surpresa. Não é comum ver atletas de ponta na idade do atacante, à época com 33 anos de idade, completando transferências recordes como a que o levou ao clube italiano por 112 milhões de euros.

Mas a aposta era vista como necessária pela Juventus por um motivo simples: precisavam de um empurrão para ir além dos títulos domésticos. O largo domínio sobre o cenário italiano, ameaçado apenas algumas vezes pelos “enxeridos” napolitanos , não se traduziu em títulos na Europa ainda que o time tenha batido na trave duas vezes sob o comando do então técnico Massimiliano Allegri.

Cristiano, que foi o “carrasco” da Juventus na temporada passada ao marcar dois golos para firmar a eliminação do seu clube na Champions League passada, seria o jogador que ajudaria a Juventus a ir mais além. Mesmo que ele não conseguisse atingir números recordes na liga italiana, onde a Juve já conseguiria atingir o título “com um pé às costas” e sem a presença de Cristiano, ele teria de fazer valer na Champions. O que aconteceu na reta eliminatória da competição.

Entretanto, o seu esforço hercúleo não teve os resultados esperados. Foi graças ao seu oitavo hat-trick na competição que a Juventus avançou para as quartas de final ao bater o Atlético de Madrid por 3 a 0, após derrota por dois golos no jogo em Espanha. Porém, mesmo com Cristiano fazendo a diferença frente ao surpreendente Ajax com dois golos nas duas partidas das quartas, a Juve foi eliminada da competição. Muito para a frustração de seus torcedores, dirigentes, e também de Cristiano.

A mudança: sai Allegri, entra Sarri

Com Allegri, a Juventus continuou a prosseguir o caminho marcado por Antonio Conte na sua passagem entre 2011 e 2014, onde foram tricampeões da Serie A italiana. O sucessor de Conte foi além, adicionando além de cinco títulos seguidos da liga, quatro títulos da Coppa Italia, além das finais de Champions League anteriormente mencionadas contra Barcelona e Real Madrid.

Porém, a associação até aqui vencedora não tinha sido suficiente. A Juventus mantinha-se como perene favorita ao título italiano, e na Champions League as suas hipóteses de vitória eram altas, colocadas a 10.0 no dia 25 de junho em casas de aposta como a Betway . Mas o título não vinha, e a fórmula de Allegri parecia chegar ao fim da sua validade. Por isso, era hora de mudança de ares. Mudança essa que viria através da chegada de Maurizio Sarri à Juventus.

Sarri não é um desconhecido para os torcedores juventinos, e não pelos melhores motivos. Natural de Nápoles, e também técnico do clube da cidade entre 2015 e 2018, o comandante do Napoli foi quem chegou mais perto de interromper o domínio da Juventus na Serie A. Por ocasiões mais do que adversas, como uma derrota por 3 a 0 sobre a Fiorentina no fim da temporada 2017-18, isso não aconteceu.

No meio disso, Sarri meteu-se em algumas polémicas desnecessárias com a Juventus. Por conta dos ânimos acirrados entre as partes norte e sul da Itália, que se traduzem muitas vezes no futebol, o técnico não teve saída que não fosse se meter em algumas polémicas que tem sido relembradas desde que seu nome começou a circular os rumores dos jornais desportivos.

Provando o valor no campo

Por conta dessas polémicas, Sarri já começou seu trabalho na Juventus tendo que se provar muito mais do que um neófito. Não ajuda em nada que tenha ganho no fim da temporada passada com o Chelsea o seu primeiro grande título, levantando o troféu da Europa League na passagem de um ano pelo clube inglês.

Ele sabe também que é por isso que tem de provar ser capaz de comandar a Juventus o mais rapidamente possível. Algo que passa também por elevar o nível de Cristiano como jogador no clube que investiu a vasta quantia que o levou à Itália.

E Sarri tem experiência nisso. No Napoli, ele pegou num grupo de jogadores acima da média e transformou-os em candidatos ao título italiano. O atacante Gonzalo Higuaín tornou-se uma máquina de fazer golos em apenas um ano de treino sob Sarri, marcando 36 vezes em 35 jogos da liga italiana e justificando uma transferência de 90 milhões de euros para a própria Juventus.

A saída de Higuaín não foi tão sentida quando Sarri repetiu o feito, usando então Dries Mertens como atacante e obtendo um retorno semelhante. E mesmo no Chelsea, numa temporada mais que atribulada, o seu trabalho fez com que o belga tivesse uma de suas melhores épocas marcando 16 golos e registando 15 assistências na Premier League.

Quiçá seja esse o fator que mais motivou a ida de Sarri para a Juventus. O seu recorde mais do que provado em extrair de seus jogadores com mais talento e/ou potencial o maior número de gols que eles podem contribuir, ao mesmo tempo que um futebol vistoso marcado pela posse de bola com passes curtos e pelas rápidas transições entre ataque e defesa é jogado em campo.

Sarri nunca teve de treinar uma superestrela como Cristiano Ronaldo, e é cedo para dizer que terá sucesso nisso. Até mesmo porque o sucesso desse empreendimento depende não só de sua relação com o atacante, mas também do seu sucesso em implementar a sua ideia de futebol em Turim – algo que não conseguiu fazer em Londres. Mas com o apoio necessário e a paciência que ele merece, os frutos do seu trabalho podem brotar muito em breve com uma enxurrada de golos e, com sorte, de títulos também.