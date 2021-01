Qual o sonho português? Sem ser a emigração…

A libertação feminina, mais precisamente na sua vertente esquece o jantar às 8 que está a dar um filme muito bom, só pode gerar incubus sob a forma de ideias problemáticas.

Dizem que é da natureza feminina a problematização fútil. Pois lá vai.

No filme muito bom, a cenas tantas, o fundamentalista relutante, depois de abandonar o quinquagésimo piso de uma firma de analistas financeiros em Wall Street onde tinha chegado a associate aos 27 anos, e na sua nova vida de académico pregando a revolução a estudantes paquistaneses, uf, afirma que ama a América e o sonho americano.

E continua, questionando os jovens, qual é o sonho paquistanês? E acrescenta um “sem ser a emigração”.

Aí, a espectadora atenta e faltosa reconhece-se: qual é o sonho português? Para além da emigração? O que queremos para o nosso Portugal?

Um rol de desejos em forma de frases e demasiadas letras desenrola-se à minha frente. Demasiadas.

Aahhh a minha pátria é a minha língua (e tal) e foi francamente fornicada por execráveis deploráveis pelintras que julgaram possuí-la (estatistas da merda) e mais não fizeram do que a deteriorar, numa franca gestão danosa.

Para eles o último e mais fundo subnível do inferno e com fogo alto. O meu desejo é que se desfaça muito, que se desfaça toda a gestão estatista da vida das pessoas para que elas a voltem a possuir, que voltem a possuir o fruto do seu trabalho, que lhes sejam abertos caminhos, que as suas escolhas sejam muitas, que possam beber de muitas fontes, que desejem e saibam que podem alcançar. Sem emigrar.

A pdm é que pedi 2 dias de férias e, tal como em Abril, o cabrão-mor e homem minúsculo decretou confinamento.

Desta vez, quando estiver na praia ao sol e vier um polícia a esbracejar para me afugentar, vou fazer sit in e se o senhor agente quiser pode levar-me ao colo, que eu não saio. Estou confiante.