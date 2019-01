Qual o plano português para um Brexit sem acordo?

O Governo português vai divulgar este mês um plano de contingência no caso de um Brexit sem acordo e pretende assegurar a concertação de posições com o novo Governo do Brasil, referiu esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros.

“Temos trabalhado no plano de preparação para o Brexit, que tem uma componente no caso de uma saída ordenada do Reino Unido com acordo, e tem uma componente de contingência, se a saída for feita sem acordo, absolutamente indesejável do nosso ponto de vista”, disse Augusto Santos Silva, à margem da sessão inaugural do seminário diplomático 2019, que se realiza em Lisboa.

O ministro português recordou nas declarações aos jornalistas que a Comissão Europeia já divulgou em dezembro um plano de contingência com as medidas que devem ser adotadas a nível europeu, em particular nas áreas de circulação de pessoas, transportes e serviços financeiros básicos.

