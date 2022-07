Qual o melhor país europeu para ser imigrante? Portugal

Imigrantes em todo o mundo escolheram o melhor país para se viver, e Portugal foi considerado o melhor destino europeu em 2022 para viver e trabalhar, segundo o inquérito da InterNations e da Expat Insider.

Agora que as restrições para viajar terminaram, muitos procuram um destino para viver ou trabalhar, como emigrante ou “expatriado”, sejam os nómadas digitais ou os reformados, todos à procura de uma vida melhor noutro país, e Portugal está em destaque, pois ficou em primeiro na Europa, escolhido por quem já lá vive, segundo o relatório da InterNations.

No estudo de 2022, Portugal ocupa o quarto lugar no ranking geral de melhor destino global para expatriados, entre 52 países, principalmente pelo sol e boa vida social, com a Espanha em quinto, a Suíça em sexto, Finlândia em sétimo, e Dinamarca em oitavo lugar, no ranking liderado pelo México, Indonésia e Taiwan, que se destacam pelas vantagens no baixo custo de vida, e ambiente tropical exótico.

Este inquérito surge numa altura em que o teletrabalho é regra em cada vez mais empresas, depois do período de pandemia, e por isso, há maior liberdade em relação à escolha do local de trabalho. Alguns dos fatores essenciais para esta lista foram a facilidade de aceder a vistos de entrada, a segurança e vida social e o acesso à saúde no país em causa. O contexto financeiro no trabalho, a progressão na carreira, o acesso ao trabalho digital, habitação e idioma também estiveram na lista de tópicos a analisar.

Os participantes da pesquisa avaliaram 56 fatores da vida dos emigrantes nos diferentes continentes, em uma escala de um a sete, em dezasseis subcategorias, em que o processo de classificação considerou as razões emocionais, e os dados estatísticos, todos com igual peso, num estudo que envolveu cerca de 12 mil pessoas, de mais de 180 países.

Nove em cada dez entrevistados em Portugal, disseram que gostam do clima e do sol, enquanto 89% estão satisfeitos com a qualidade do ar e a natureza. A facilidade para praticar atividades ao ar livre teve o voto de 93% dos inquiridos, que referem a segurança e a facilidade para andar a pé ou de bicicleta.

Os entrevistados também disseram que “as pessoas são amigáveis e abertas”, pelo que é fácil fazer amigos locais e ter uma vida social agradável.

Os pontos menos positivos apontados por mais da metade dos estrangeiros entrevistados a viver em Portugal, são a burocracia, o mercado de trabalho local e as oportunidades de carreira, que foi a pior classificação de Portugal, com o 35.º lugar no índice “Trabalhar no Estrangeiro”.

Mesmo assim, 85 por cento dos expatriados disseram “estar felizes com a vida em Portugal”, o que faz do país o melhor destino na Europa para emigrantes.