Qual o limite para pagar em dinheiro na Europa?

As legislações dos Estados-Membros da União Europeia e não só, são variadas neste domínio.

Há 15 países que optaram por não impor qualquer limite ao montante do pagamento em dinheiro, a saber, Áustria, Chipre, Dinamarca, Estónia, Finlândia, Hungria , Irlanda, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Alemanha, Malta, Países Baixos, Eslovénia e Suécia.

Outros países, pelo contrário, decidiram limitar essa possibilidade. Quer se trate do montante do pagamento em numerário (de 500 euros a 15.000 euros) quer se trate das condições deste pagamento (Bélgica, Bulgária, República Checa, Grécia, Espanha, França, Croácia, Itália, Polónia, Portugal, Roménia e Eslováquia).

Antes de mais, recorde que na União Europeia não pode circular com mais de 10 mil euros em dinheiro.

São as seguintes as regras para pagamento em numerário na Europa, segundo uma recolha de informações do centro de defesa do consumidor do Luxemburgo:

Alemanha

Sem limite de pagamento em dinheiro. Os consumidores que desejam pagar mais de 10.000 euros em dinheiro na Alemanha devem apresentar comprovativo de identidade. Com efeito, o vendedor deve poder justificar o apelido, nome próprio, data e local de nascimento, morada e nacionalidade do comprador.

Áustria

Sem limite.

Bélgica

Para bens e serviços, o limite de pagamento em dinheiro é de 3.000 euros. Esta restrição não se aplica entre consumidores. De acordo com a lei belga o preço de aquisição de imóveis não pode ser pago em dinheiro. Se cabos de cobre forem vendidos a um empresário, o empresário não poderá pagar à vista, mesmo que o vendedor seja um consumidor. Pagamentos em dinheiro entre empreiteiros para sucata e itens contendo materiais valiosos são proibidos. Se um consumidor vender esses materiais a um empresário, o pagamento em dinheiro é limitado a 500 euros. O empresário também deve verificar a identidade do vendedor ao consumidor. Estas restrições não se aplicam se a execução do contrato ocorrer sob a supervisão de um oficial de justiça. Qualquer violação destas restrições é punível com multa entre 250 e 225.000 euros.

Bulgária

O limite de pagamento em dinheiro é de 10.000 Lev = aproximadamente 5.100 euros. Valores acima de 10.000 lev devem ser pagos por transferência bancária, cartão bancário, mesmo que o valor seja parcelado. Para pagamentos noutra moeda, o limite de 10.000 lev é definido de acordo com a taxa de câmbio do Banco Nacional da Bulgária no dia do pagamento.

Chipre

Sem limite.

Croácia

Pagamento em dinheiro limitado a 15.000.

Dinamarca

Não há limite de pagamentos em dinheiro entre indivíduos. Os comerciantes não estão autorizados a aceitar pagamentos em dinheiro acima de 20.000 coroas dinamarquesas (aproximadamente 2.689 euros). Isso não se aplica a bancos e outros provedores de serviços financeiros. É proibida a utilização de notas de 500 euros. Ao pagar um valor em moedas, podem ser usadas no máximo 25 moedas por transação. O valor máximo que pode ser pago exclusivamente em moedas é de 962,50 DK (cerca de 129 euros). Para serviços, o pagamento em dinheiro não é recomendado a partir de 8.000 DK (cerca de 1.075 euros). O motivo: se o profissional não pagar imposto e IVA sobre o preço de compra, o consumidor pode ser responsabilizado. O comprador pode exonerar-se desta responsabilidade declarando a compra à administração fiscal competente (no prazo de 14 dias após o pagamento, o mais tardar um mês após a receção da factura).

Espanha

Limite de pagamento em dinheiro para comerciantes: 1.000 euros. Para um consumidor que não tenha residência fiscal em Espanha, o limite é de 10.000. Em caso de violação desta regra, a multa é de 25% do valor em causa.

Estónia

Sem limite até 50 moedas ou notas, independentemente do valor. O Banco Central da Estónia e as instituições de crédito devem aceitar moedas/notas apresentadas sem qualquer limite.

Finlândia

Sem limite legal. No entanto, um profissional pode recusar um pagamento em dinheiro, por exemplo, se houver mais de 50 moedas ou uma nota de alto valor, desde que isso seja indicado antes da venda.

França

O limite para pagamentos em dinheiro é de 1.000 euros (para residentes fiscais e profissionais franceses) e 15.000 para residentes fiscais não franceses. Os pagamentos em dinheiro entre particulares (compra de carro, por exemplo) não estão limitados, mas é obrigatória uma fatura superior a 1.500 euros para comprovar os pagamentos. Um comerciante pode recusar um bilhete rasgado. Também pode solicitar a sua identidade se houver alguma dúvida sobre a autenticidade ou a origem dos fundos. Os pagamentos em dinheiro nos balcões dos serviços públicos estão limitados a 300 euros. Além desse montante, o pagamento deve ser feito eletronicamente (pagamento online, por débito direto mensal ou por débito direto na data de vencimento).

Grécia

O limite é de 500 euros (exceto na compra de um veículo). Além disso, o pagamento tem de ser feito por transferência bancária, cartão de crédito ou cheque.

Hungria

Sem limite para os consumidores. No entanto, há um limite de 1,5 milhões de HUF/mês (cerca de 4.200 euros) para pessoas coletivas, associações empresariais e pessoas singulares sujeitas ao regime de IVA.

Irlanda

Nenhum limite é estabelecido na lei. No entanto, existem restrições na prática.

Islândia

Sem limite.

Itália

No âmbito da luta contra o branqueamento de capitais e a evasão fiscal, os pagamentos em numerário foram limitados a 1.000 euros desde 1 de janeiro de 2022. Para qualquer pagamento superior, é necessário utilizar um cartão bancário, um cheque ou efetuar uma transferência bancária. A sanção aplicável será de pelo menos 1.000 euros.

Letónia

O valor máximo que pode ser pago em dinheiro é de 7.200 euros. As infrações são sancionadas com multas no valor de 15% do valor em questão.

Lituânia

Há um limite de 3.000 euros.

Luxemburgo

Sem limite.

Malta

Certos artigos e mercadorias não podem ser pagos em dinheiro de valor igual ou superior a 10.000 euros. Estes incluem antiguidades, imóveis, joias, metais preciosos, pérolas, pedras preciosas, automóveis, barcos e obras de arte. Em caso de infração, as multas são, no mínimo, de 40% do valor em questão.

Noruega

Sem limite de pagamento entre indivíduos. Mas não pode pagar um item acima de 40.000 coroas norueguesas (cerca de 3.841 euros) a um profissional. Para serviços, o limite de pagamento em dinheiro é de 10.000 coroas norueguesas (cerca de 958 euros).

Holanda

Não há limites de pagamento em dinheiro. No entanto, existe a obrigação de relatar transações suspeitas a partir de 2.000 euros: esta norma aplica-se a profissionais como bancos, profissões liberais, seguros, cassinos…

Polónia

Para pagamentos entre comerciantes, o limite é de 15.000 PLN (cerca de 3.267 euros). Não há restrições para pessoas físicas.

Portugal

Os pagamentos de valor igual ou superior a 3.000 euros não podem ser efetuados em numerário. Para uma pessoa sujeita a IRC ou IRC em Portugal, não são permitidos pagamentos em dinheiro de valor igual ou superior a 1.000 euros. Se o pagamento for feito por um consumidor que não tenha domicílio em Portugal, só são proibidos pagamentos em numerário a partir de um valor igual ou superior a 10.000 euros. Os impostos só podem ser pagos em dinheiro até e incluindo 500 euros.

Roménia

Os pagamentos a profissionais não podem ser feitos em dinheiro até 5.000 leus romenos (aproximadamente 1.000 euros) por dia. Para bens e serviços, este limite é de 10.000 lei (aproximadamente 2.000 euros) por dia. Os pagamentos entre consumidores, por exemplo para a compra de um bem, serviço ou arrendamento, podem ser feitos em dinheiro até 50.000 leus (aproximadamente 10.000 euros) por dia.

República Checa

270.000 CZK por dia (cerca de 10.500 euros).

Reino Unido

Sem limite. Os comerciantes, por outro lado, devem registar-se junto das autoridades fiscais como “High Value Dealers” se aceitarem pagamentos em dinheiro acima de 10.000 euros. No entanto, existem exceções. É bom saber: na Inglaterra e no País de Gales, paga-se com notas em libras inglesas. No entanto, na Escócia e na Irlanda do Norte, as notas em libras inglesas podem não ser aceites. Da mesma forma, as notas da Escócia e da Irlanda do Norte não podem ser aceitas em lojas na Inglaterra e no País de Gales. Quanto à moeda, existem pagamentos ilimitados de 5, 2 e 1 libras.

Eslováquia

Pagamentos em dinheiro de até 5.000 euros são possíveis para transações entre comerciantes e para uma compra entre um consumidor e um comerciante. Para pessoas físicas, o limite máximo é de 15.000 euros.

Eslovénia

Os comerciantes só podem aceitar pagamentos em dinheiro até 5.000 euros.

Suécia

Não há limite para pagamento em dinheiro. No entanto, um comerciante pode recusar dinheiro. Ele deve então informar claramente os consumidores e em tempo útil (exposição na loja, por exemplo). Os serviços de saúde devem sempre aceitar pagamentos em dinheiro.