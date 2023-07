Qual o futuro de Félix?

João Félix está integrado nos treinos de pré-temporada do Atlético de Madrid, mas deve sair nas próximas semanas por não fazer parte dos planos do emblema espanhol. Há vários cenários em cima da mesa, entre eles a vontade do clube em transferir o avançado português a título definitivo; outra hipótese passa por um empréstimo que agrade a todas as partes.

No entanto, existe um pormenor importante que é um entrave ao lote de pretendentes do jogador: João Félix tem um salário anual de sete milhões de euros líquidos, tornando-o inalcançável para muitos clubes que até podem apresentar um projeto desportivo que agrade ao internacional português.

Se o Atlético de Madrid não conseguir transferir o jogador a título definitivo irá tentar um empréstimo com opção de compra. Neste momento, o futebolista já foi apontado como alvo do Paris Saint-Germain, tendo em conta, segundo a imprensa internacional, as boas relações entre o empresário Jorge Mendes e os responsáveis do clube francês.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.