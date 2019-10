Qual o futuro de CR7?

Em entrevista à France Football, CR7 fez um resumo da carreira ao mais alto nível e deixou entendido que não ficará ligado ao futebol quando pendurar as botas.

Cristiano Ronaldo já pensa no final da carreira, mas isso ainda pode estar longe de acontecer, pelo menos tendo em conta as ideias do internacional português.

“O meu objetivo é continuar jovem enquanto envelheço, manter-me competitivo. É preciso ser inteligente para durar. Consegues dizer alguém que jogue como eu com a minha idade, numa equipa como a Juventus?”, disse CR7, em entrevista concedida à “France Football”, a revista que atribuirá a Bola de Ouro a 2 de dezembro.

