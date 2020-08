Qual é o seu gelado favorito?

Foi em 1959 que uma fábrica de gelados, situada em Santa Iria de Azoia, uma vila portuguesa do concelho de Loures, começou a criar os seus primeiros gelados. Desde então, nunca mais ninguém conseguiu viver sem a Olá. Sabia, por exemplo, que a fórmula de Cornetto de morango é única no mundo e que são produzidas mais de dez milhões de unidades por ano?

Em 1973, surgia no mercado um simples gelado de nata que parecia não trazer qualquer novidade. Mas havia uma característica que o distinguia: no final, conseguia encontrar uma pastilha elástica — ou uma bola super dura que quase partia os dentes, mas também nos pintava a língua e conferia um sabor incrível durante dois minutos. Falamos, claro, do Epá.

Além deste, há outros icónicos gelados da marca que todos nós nos recordamos, desde miúdos a adultos. Um deles, o Perna de Pau, continua à venda até aos dias de hoje. Mais uma curiosidade: sabia que nem sempre este foi o seu nome? A sua primeira versão chamava-se Jumbo.

Os gelados têm tanto de deliciosos como de calóricos mas, desde que consumidos com moderação, não têm de ser eliminados da nossa alimentação. O Perna de Pau, por exemplo, é composto por gelado de baunilha com geleia de morango e cobertura de chocolate. Uma descrição tentadora e que pode fazer-nos crer que faz parte dos mais calóricos, porém, situa-se a meio do ranking.

Então, aqui vai: um gelado destes contém 120 calorias. Além disso, significa 4,1 gramas de gordura (dos quais 3,6 são saturados) e 19 gramas de hidratos de carbono, sendo que a totalidade são açúcares. Contém, também, 1,3 gramas de proteína e 0,12 de sal.

Já o Supermaxi, que tem uma composição idêntica, com exceção da geleia de morango, desce para as 80 calorias por porção, pelo que é menos agressivo para a dieta. Saiba os restantes valores deste gelado: 3,5 gramas de gordura (dos quais três são saturados), dez gramas de açúcar (são açúcares na totalidade) e 1,5 gramas de proteína.