Qual é o país que mais vinho português importa?

A França continua a ser o principal país das exportações portuguesas de vinho. Seguem-se os EUA, o Reino Unido (61 milhões de euros com um crescimento de +9,2% face a 2020), o Brasil e a Alemanha (40 milhões de euros com um crescimento de +6,1%).

Portugal é o 9º país exportador mundial de vinho em valor (2020), revelou o AICEP a propósito da feira do setor, a Wine Paris & Vinexpo Paris, que começa na capital francesa na semana que vem e contará com forte presença de produtores portugueses.

A Wines of Portugal estará presente em ambas as feiras com dois pavilhões num total de 375 m2, incluindo 57 expositores representando as principais regiões vitivinícolas: vinho verde, Porto e Douro, Dão, Lafões, Bairrada, Beira Interior, Alentejo, Lisboa, Tejo , Península de Setúbal, Algarve e Madeira.

A feira Wine Paris & Vinexpo Paris, o principal evento mundial de viticultura e economia do vinho em 2022, acontecerá de 14 a 16 de fevereiro na Paris Expo Porte de Versailles.

Este evento reunirá 2.800 produtores de 32 países.

