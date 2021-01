Qual a semelhança entre Marte e a Islândia?

Uma equipa de cientistas da Rice University, em Houston, nos Estados Unidos, comparou pedras recolhidas pelo rover Curiosity, da NASA, com rochas e sedimentos encontrados em locais como Idaho, Havai, Antártida e Islândia. De acordo com o Futurity, as rochas islandesas eram as que mais se assemelhavam aos argilitos marcianos, segundo o portal ZAP.

O Curiosity pousou no planeta vermelho no dia 5 de agosto de 2012 com a missão de determinar se Marte tinha as condições ambientais ideais para abrigar vida. Depois de a sonda ter encontrado evidências químicas e minerais de ambientes habitáveis do passado, a NASA mudou o foco de exploração de Marte em busca de sinais de vida antiga.

Este estudo, publicado no dia 18 de janeiro na JGR Planets, debruça-se sobre a habitabilidade do planeta no passado, nomeadamente sobre que tipo de clima permitiu à cratera Gale abrigar um lago.

Enquanto alguns cientistas argumentam que o início de Marte era quente e húmido, outros afirmam que era frio e seco. Esta investigação sugere que o clima da cratera estava entre estes dois extremos, isto é, tinha temperaturas frias, mas era também capaz de suportar água líquida durante longos períodos de tempo.

Os investigadores chegaram a esta conclusão depois de a sonda ter encontrado rochas com muito pouco desgaste químico e físico. Como houve muito pouco intemperismo, as antigas rochas marcianas, depois de mais de 3 mil milhões de anos, eram comparáveis aos sedimentos islandeses.

A equipa reparou que os lamitos de Marte tinham grandes quantidades de componentes químicos, como cálcio e sódio, que normalmente são dissolvidos quando a água flui pelas rochas. Água mais quente, em particular, teria removido esses elementos. Esta constatação sugere que a temperatura média anual não era muito quente.

Apesar de o estudo se ter centrado na parte mais baixa e antiga dos sedimentos do lago, outros estudos também indicaram que o clima marciano provavelmente flutuou e tornou-se mais seco com o tempo.