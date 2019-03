Qual a nossa maior tentação em casal?

Gestos, palavras, escolhas que parecem atraentes mas são inapropriados ou contradizem alguma norma ou convenção social, ou que são mesmo proibidos.

Discernimento. Tendências. Integridade. Fidelidade. Novos lugares, novas acções, novos comportamentos. Motivações. Funções. Bom senso.

Como se orientam em tudo isto enquanto casal? Sozinhos? Acompanhados? Individualmente? Em casal? Em grupo?

Como assumem as tentações em casal? Com competência? Com criatividade? Com esclarecimento? Com questionamento? Com respostas? Com subjectividade? Com dignidade? Com responsabilidade?

Como percorrem, atravessam e recordam as tentações em casal? Com fronteiras? Com limites? Com tabus? Com incapacidade? Com ordens? Com clareza? Com verdade? Com transparência?

Quais são as vossas tentações físicas?

Quais são as vossas tentações psicológicas?

Quais são as vossas tentações espirituais?

Quais são as vossas tentações familiares?

Quais são as vossas tentações sociais?

Quais são as vossas tentações profissionais?

Quais são as vossas tentações de lazer?