Qual a importância do mobiliário no teletrabalho?

Os últimos meses foram de grandes mudanças devido à pandemia da Covid-19. Uma dessas alterações foi, sem dúvida, a nova centralidade do teletrabalho na vida diária das empresas e dos seus colaboradores. Quando surgiram as primeiras notícias relativamente aos números e impacto da doença causada pelo coronavírus, várias empresas começaram por enviar alguns dos seus colaboradores para casa – em regime de teletrabalho – para assim os proteger mantendo, ao mesmo tempo, as empresas funcionais, operando em modo presencial. Poucas semanas depois, após a pandemia ter registado uma evolução significativa e os piores cenários se terem confirmado, o teletrabalho passou a ser obrigatório para as empresas que o pudessem suportar – assim determinaram o Governo e as autoridades de saúde portuguesas. Se até dado momento tinham apenas ido para o regime de teletrabalho algumas equipas de algumas empresas, a partir da declaração do Estado de Emergência em Portugal, dia 18 de Março, todos os colaboradores de quase todas as empresas tiveram que se adaptar à nova realidade. O teletrabalho passava a ser o “novo normal”. E, de repente, ter um escritório em casa – ou um espaço de trabalho – passou a ser importante. Assim surgiram novas questões, tais como organizar esse espaço com o mobiliário certo e como escolher o mobiliário para o “novo” escritório? Já saberia, com certeza, da existência de várias lojas online com mobiliário disponível a preços competitivos, como a Loja Viva Online, mas as questões eram outras: o que precisaria para o seu espaço? E porquê?

Para saber isso, ter-se-ia que antes definir qual é a importância do mobiliário no teletrabalho. A resposta é simples: tem imensa importância! Afinal, é o seu espaço numa casa vivida e partilhada com mais pessoas, incluindo crianças. Tal como existe o espaço de descanso, e o espaço de refeições, é perfeitamente normal definir um espaço para trabalhar, onde possa estar concentrado e plenamente disponível para realizar o seu trabalho, estudar, fazer reuniões, chamadas telefónicas e videoconferências. Assim, elaborámos uma lista de mobiliário essencial para trabalhar em casa, para que se lembre da sua importância.

Mobiliário de escritório: a cadeira

A verdadeira cabine de controlo. Para estar em teletrabalho de forma minimamente satisfatória tem que ter uma boa cadeira de escritório. Não só é importante para a saúde, porque estar bem sentado e ter uma boa postura é fundamental para não ter dores de costas, como é também um enorme prazer estar bem sentado em frente ao computador. A cadeira de escritório é, possivelmente, a peça de mobiliário mais importante em regime de teletrabalho. Mas já mais.

Mobiliário de escritório: a mesa de trabalho

A uma boa cadeira de escritório deve corresponder uma boa mesa de trabalho. Esta é a dupla favorita dos colaboradores em teletrabalho no que diz respeito ao mobiliário de escritório em casa, como aquela dupla de avançados que se complementa na perfeição dentro de um jogo de futebol. É importante ter uma boa mesa de trabalho porque é nesta que deverá estar o computador – possivelmente da empresa – que interessa preservar ao máximo, bem como o restante material de apoio ao trabalho, como bloco de notas, smartphone e canetas.

Mobiliário de escritório: estante com livros

As estantes com livros ganharam um protagonismo inusitado com os diretos televisivos a partir de casa de vários comentadores da nossa praça. Mas, mais do que pano de fundo para as conferências Zoom com os seus colegas, estas são importantes porque têm uma das mais importantes fontes de saber: os livros. Ali pode guardar os livros que precisa para o seu trabalho e lazer, organizando-os por fundos (proveniência), temas, autores ou até cronologicamente. Convém é tê-los à mão de semear, serão sempre extremamente úteis numa pausa de trabalho.

O computador

Sim, o computador não é mobiliário, mas, convenhamos, faz parte da mobília. Também convém lembrar-se que no período de vigência do teletrabalho este seja um objeto particularmente bem cuidado. Não só é fonte de todo o seu trabalho, como, provavelmente, pode até ser propriedade da empresa e, por isso, todos os cuidados são poucos. Deve estar bem colocado na mesa de trabalho, ao nível dos olhos para evitar más posturas.

Acendam-se as luzes

A luz é importante para o equilíbrio de um espaço de trabalho em casa. Pode ter uma boa fonte de luz natural, como uma janela, mas o mais normal é ter que recorrer à internet para encontrar inspirações de design, mobiliário e interiores para escolher e colocar um bom candeeiro.