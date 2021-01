Qual a diferença entre as máscaras comunitárias e as FFP?

Países como a Alemanha e a França decidiram proibir as máscaras comunitárias nos espaços públicos, como medida de contenção e combate à pandemia de covid-19, obrigando a população a usar no mínimo máscaras FFP1.

Os diferentes tipos têm diversos graus de eficácia, sendo que as máscaras de tecido têm utilidade e funcionam como barreira para as gotículas, embora com menos capacidade do que máscaras com filtragem mais densa.

Embora com diferenças entre os vários tipos, os cuidados a ter para um uso correto são iguais para todas. Para manusear uma máscara é preciso lavar as mãos com desinfetante ou com água e sabão e cobrir bem o nariz e a boca.

