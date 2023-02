Quais são as equipas favoritas para ganhar a Champions League?

A Champions League é a competição mais importante e com mais relevância no futebol europeu, tornando as odds mais aliciantes, mas também oferecendo excelentes partidas de futebol, repleta dos melhores jogadores do mundo.

As casas de apostas legais em Portugal oferecem sempre ‘odds’ para as equipas favoritas, mas nem sempre as probabilidades vão em conta ao que acontece na realidade. Afinal, por diversas vezes, o Real Madrid foi campeão não sendo favorito nas apostas.

As edições passadas e o registo de favoritos na edição 2022/2023

O Real Madrid é a equipa do mundo com mais títulos vencidos, maioria dos mesmos no século XXI. São, na verdade, 14 troféus no seu palmarés, mas as surpresas vão sempre acontecendo.

Em 2021 o vencedor da Champions League foi o Chelsea, o que demonstra que as ‘odds’ nem sempre conseguem estar lado a lado com a verdade, pois o futebol é sempre imprevisível. Todavia, olhar para as edições passadas ajuda a ter perceção das ‘odds’ desportivas atuais e de quais equipas podem levar o troféu na presente época.

As favoritas a vencer a Champions League 2022/2023

Já estão em disputa os oitavos de final da Champions League 2022/23, mas ainda só entraram em campo quatro das oito equipas sobreviventes e que os resultados pouco influenciam para as possibilidades, ainda que, de forma clara, possam existir mudanças nas odds para a segunda volta das já disputadas.

Contudo, a lista de favoritos mantém-se ao mesmo nível, como iremos abordar de seguida.

(Foto: Pexels)

Manchester City

Nunca venceu nenhuma edição da Champions League, mas foi com esse objetivo que Pep Guardiola chegou aos comandos da equipa inglesa. As ‘odds’ são boas para a equipa, apesar de não ter começado no seu melhor rendimento, mas tem vindo a melhorar e conta com Haaland para alcançar a grande final.

Bayern de Munique

A equipa alemã investiu na presente época para erguer novamente o título alcançado em 2022. Vários novos jogadores, uma equipa nova e um futebol bastante atrativo. À data, as ‘odds’ desta equipa estão ainda melhores, pois venceram a primeira mão frente ao PSG.

Real Madrid

Mesmo não estando a jogar o seu melhor futebol, os 14 títulos conquistados e a forma como os alcançou nas últimas épocas, dão um lugar à equipa espanhola na lista de favoritos, pois a experiência é crucial para momentos importantes.

Nápoles

A equipa da Nápoles é, provavelmente, a mais forte atualmente na Europa, praticando um futebol de enorme nível e muito difícil de travar. Essa qualidade dá à equipa italiana um porte para ser favorito a vencer a Champions League, algo que não conseguiu outrora.

AC Milan

Venceu o campeonato de Itália na época passada e mantém-se com excelentes registos na presente época. As ‘odds’ falam por si e já venceu a primeira mão dos oitavos de final, dando assim maior motivação para alcançar o título. A sua história coloca a equipa no lote de favoritos, pois já venceu por sete vezes, sendo a segunda maior detentora de títulos da competição.

PSG

Mesmo com a derrota na primeira mão frente ao grande favorito da presente época, a equipa de Lionel Messi, Mbappé e Neymar procura dar o primeiro título da história à formação francesa, existindo capacidade e qualidade para dar a volta ao resultado do primeiro jogo, ainda que as ‘odds’ assim não o ditem.