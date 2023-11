Há vários templos e catedrais portuguesas entre os lugares mais emblemáticos de suas respectivas cidades. Além de serem locais de culto, contam com um grande apelo arquitetônico e cultural. Na verdade, muitos desses lugares, inclusive, foram declarados como monumentos nacionais.

No entanto, quais são as catedrais mais populares de Portugal? A Musement fez um estudo para descobrir a resposta. A plataforma de reservas de atividades de lazer e cultura analisou todas as catedrais do país e, depois, elaborou uma classificação com os 10 templos mais populares tendo em conta o número de avaliações recebidas no Google.

Sé Catedral do Porto, Porto, 26.965 avaliações.

Com mais de 26.000 avaliações, a Sé do Porto encabeça a classificação. A catedral, que foi declarada como Monumento Nacional, fica na parte mais alta da cidade, no coração do centro histórico. Sua construção remonta aos séculos XII e XIII, mas ao longo de sua história ela foi remodelada em diversas ocasiões. Isso explica a mistura dos estilos românico, gótico e barroco. Um dos locais que mais chama a atenção é o claustro gótico, onde é possível admirar 7 grandes painéis de azulejos com representações de cenas religiosas.

Sé de Lisboa, Lisboa, 24.922 avaliações.

A catedral de Lisboa, declarada como Monumento Nacional em 1910 é um dos lugares de maior relevância histórica, religiosa e artística do país. Embora o edifício original fosse predominantemente de estilo românico, atualmente é possível observar uma fantástica fusão de estilos, devido às remodelações que foram realizadas nos anos seguintes e, principalmente, após os estragos do grande terremoto de Lisboa, ocorrido em 1755. Entre os recantos mais especiais, vale destacar a Capela de Bartolomeu Joanes, que abriga um impressionante conjunto de pinturas renascentistas, o antigo claustro gótico, e o belo presépio de barro de autoria de Joaquim Machado de Castro, entre muitas outras maravilhas.

Sé de Braga, Braga, 8.693 avaliações.

A famosa expressão portuguesa “mais velho que a Sé de Braga” dá uma ideia da antiguidade do templo. Na verdade, a sua construção começou no final do século XI, e, sendo assim, ela é considerada a catedral mais antiga do país. Na Capela dos Reis, de estilo gótico, estão os túmulos dos pais do primeiro rei, D. Afonso Henriques, e na Capela de S. Geraldo destacam-se o belo retábulo de talha dourada e os lindos azulejos que decoram as paredes. Por outro lado, também vale a pena visitar a antiga Casa do Cabido, que abriga o Tesouro-Museu da Sé.

Sé do Funchal, Funchal, 5.352 avaliações.

A construção da Sé do Funchal teve início em 1493, no reinado de D. Manuel I, e atualmente é o principal templo religioso do arquipélago da Madeira. Lá dentro, os visitantes podem apreciar o sacrário de prata oferecido pelo Rei D. Manuel, e o grande retábulo do altar-mor. No entanto, o principal protagonista é o teto mudéjar das naves e do transepto. O teto, feito em cedro da ilha em estilo mudéjar, foi enriquecido com rosetas e pingentes dourados, artisticamente esculpidos. A sua beleza é tamanha que não é de se estranhar que ela seja considerada uma das mais belas de Portugal.

Sé Catedral de Faro, Faro, 4.234 avaliações.

Construída em estilo gótico em 1249, a Igreja de Santa Maria se tornou catedral em 1577. Ao longo da sua história, ela sofreu diversas remodelações e ampliações. Por isso, apresenta características do estilo maneirista e barroco. No seu interior, abriga uma das mais valiosas coleções artísticas dos séculos XVII e XVIII da região do Algarve. O retábulo maneirista da capela-mor, os trabalhos de talha dourada de estilo barroco na Capela de Nossa Senhora dos Prazeres e na Capela do Santo Lenho, os azulejos da Capela de Nossa Senhora do Rosário, e o órgão barroco decorado com motivos orientais são apenas algumas das surpresas que a catedral nos reserva.

Sé Velha de Coimbra, Coimbra, 3.744 avaliações.

Esta joia românica sobreviveu praticamente intacta até hoje. Seu exterior resistente, com muros altos coroados de ameias, faz lembrar uma fortaleza. Na fachada norte destaca-se a “Porta Especiosa”, inspirada no Renascimento italiano, enquanto o claustro românico-gótico e o retábulo de talha dourada de estilo gótico flamejante são apenas alguns dos grandes atrativos de seu interior. A título de curiosidade, vale a pena mencionar que a Sé Velha desempenha um papel fundamental em uma das tradições acadêmicas mais importantes da cidade, pois todos os anos, a emblemática serenata monumental que marca o início da Queima das Fitas acontece na escadaria da igreja.

Sé Catedral de Viseu, Viseu, 3.677 avaliações.

As duas grandes torres na fachada principal dão à Catedral de Viseu a aparência de uma igreja fortificada. A construção da fachada atual, em estilo maneirista, data de meados do século XVII. Nela se destacam os seis nichos com esculturas de pedra, que representam Santa Maria da Assunção (padroeira da Catedral), São Teotônio e os quatro evangelistas. No interior, as abóbadas de estilo manuelino, os azulejos da sacristia e o claustro renascentista são uma verdadeira maravilha.

Sé Catedral de Évora, Évora, 3.210 avaliações.

A maior catedral medieval de Portugal é uma autêntica joia arquitetônica, onde é possível notar a transição do estilo românico para o gótico. Além das duas torres que ladeiam a fachada, a característica mais marcante do exterior é o zimbório. Vale ressaltar que o terraço da catedral é o ponto mais alto da cidade e, por isso, proporciona vistas incríveis dos arredores.

Sé Catedral da Guarda, Guarda, 2.746 avaliações.

Classificada como Monumento Nacional em 1907, a Sé Catedral da Guarda está erguida majestosamente no centro da cidade. A rica decoração dos portais, nos quais colaboraram alguns dos mais conceituados artistas da época, contrasta com o aspecto sóbrio e fortificado das torres octogonais. Depois de entrar, os visitantes podem apreciar o espetacular retábulo talhado em pedra de Ançã na capela-mor, considerado umas das maiores obras de escultura erudita do período mais tardio do Renascimento em Portugal.

Sé Catedral de Lamego, Lamego, 2.303 avaliações.

Com mais de 2.300 avaliações, a Sé de Lamego fecha a classificação da Musement. O templo, que sofreu importantes remodelações ao longo da sua história, ainda conserva a impressionante torre medieval que ladeia a fachada principal. Se já é espetacular por fora, por dentro é ainda mais. Uma das grandes atrações são os coloridos afrescos do teto, feitos por Nicolau Nasoni, onde estão representados episódios do Antigo Testamento.