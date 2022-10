Quais são as atrações turísticas mais populares de cada distrito?

A Musement, plataforma de reservas de atividades nos destinos, elaborou um mapa com as atrações turísticas mais populares em cada um dos 18 distritos de Portugal continental e ilhas.

Para selecionar as vinte atrações presentes no infográfico acima, foram considerados mais de 1.600 locais de interesse em todo o país e analisado o número de avaliações recebidas no Google para cada um deles. A atração com o maior número de avaliações foi considerada a mais popular do distrito.

O infográfico destaca a ampla e variada oferta cultural, natural e de lazer disponível em Portugal, uma vez que em todo o país existem opções para todos os gostos.

Os amantes de castelos e fortalezas estão com sorte. Não faltam opções incríveis, este é o tipo de atração mais popular em 6 diferentes distritos. O Castelo de São Jorge, com mais de 70 mil avaliações, é uma parada obrigatória para quem visita Lisboa, enquanto o Castelo de Guimarães (distrito de Braga) e a Fortaleza de Valença (Viana do Castelo), atraem turistas tanto pela sua beleza arquitetónica como pela sua história.

Entre as atrações mais procuradas está o Santuário de Fátima (Santarém), que possuí mais de 89 mil avaliações no Google, o que não surpreende, pois é um dos santuários marianos mais importantes do mundo. Outro templo religioso que também está presente no mapa da Musement é o Santuário de Nossa Senhora dos Remédios (Viseu). Sua magnifica escadaria é uma verdadeira obra de arte.

Para quem anseia pelo contacto com a natureza, as reservas naturais e os jardins são a opção ideal. O Parque Natural da Arrábida (Setúbal), o Parque Terra Nostra na ilha de São Miguel (Açores), o Jardim do Paço Episcopal (Castelo Branco) e o Bacalhôa Buddha Eden (Leiria) são quatro excelentes alternativas.

No mapa não faltam locais emblemáticos como a Ponte de D. Luís na cidade do Porto, monumentos históricos como o Templo Romano de Évora e museus como o Museu do Pão (Guarda).

Informações adicionais sobre as 20 atrações turísticas aqui: https://blog.musement.com/pt/as-atracoes-turisticas-mais-populares-em-cada-distrito-de-portugal/