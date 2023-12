Quais os setores que mais dinheiro renderam em Portugal durante 2023?

O final do ano é a altura ideal para fazer balanços sobre o que aconteceu em 2023. No caso que nos traz aqui, debruçar-nos-emos sobre o rendimento dos setores da economia, de modo a oferecer a empreendedores uma ideia de onde podem investir em 2024, nomeadamente, com recurso à solicitação de um crédito pessoal.

1. Comprar para alugar: uma tendência crescente e rentável

Começamos o nosso périplo pelo universo da habitação e, mais concretamente, pela compra de imóveis para posterior aluguer ou conversão em Alojamento Local.

De acordo com o site Idealista, no 3.º trimestre de 2023, a média da rentabilidade bruta da compra de uma casa em Portugal para colocá-la no mercado de arrendamento foi de 7,4%, o que se traduz num aumento de 1,4 pontos percentuais (p.p.) face ao período homólogo de 2022 (5,9%).

Ao contrário do que muitos estarão a pensar, as maiores rendabilidades não se registaram em Lisboa ou no Porto, mas antes, respetivamente, em Santarém (que registou um retorno de 7,9%), seguido de Évora (7,5%), Leiria (7%), Coimbra (6,5%), Braga (6,3%) e Aveiro (6,2%).

2. Retalho: Hotelaria, Restauração, Alimentação e Acessórios Automóveis & Oficinas

2023 está a ser um excelente ano para quem decidiu investir no Retalho, especialmente nas áreas da Hotelaria, Restauração, Alimentação e Acessórios Automóveis & Oficinas.

Segundo o relatório transacional REDUNIQ Insights, solução de conhecimento da UNICRE, relativo ao 1.º semestre de 2023, o setor de Hotelaria & Atividades Turísticas registou um crescimento acumulado (1.º e 2.º trimestres) na sua faturação de 24%, seguido do Retalho Alimentar Tradicional, com 22%, e da Restauração e Acessórios Automóveis & Oficinas, com 21%.

Esta tendência continuou verão dentro, com os negócios ligados à Hotelaria & Atividades Turísticas a conseguirem aumentar a sua faturação em 5% face ao mesmo período de 2022. Por sua vez, a Restauração viu a sua faturação crescer 14%, enquanto o Retalho Alimentar cresceu 9%.

De sublinhar que o ticket médio (valor médio gasto em cada compra) atingiu uns espetaculares €154,9 no setor da Hotelaria & Atividades Turísticas, números que vêm aguçar o apetite dos empreendedores portugueses por esta área de negócio.

3. Tecnologias da Informação e Comunicação “vão de vento em popa”

O mercado das Tecnologias da Informação e Comunicação está em alta e pode, no final do ano, vir a render cerca de 5,3 mil milhões de euros (dados da consultora International Data Corporation), dos quais mais de 70% dos investimentos serão alocados para tecnologias de terceira plataforma (cloud computing, big data, cibersegurança e inteligência artificial).

Se está a pensar investir, esta é uma área que pode vir a render-lhe bastante ao longo dos próximos anos.

Onde encontrar financiamento para um investimento empresarial?

Quando o assunto passa pela necessidade de financiamento, o método preferido da maior parte dos portugueses é, sem dúvida, o crédito pessoal, mesmo quando se trata de empreendedorismo.

Para além da simplicidade e da rápida aprovação, especialmente se se tratar de um crédito pessoal online, esta solução de financiamento oferece aos empreendedores e investidores a possibilidade de pedirem entre os 250 euros e os 75 mil euros para prazos de pagamento que se situam entre os 24 e os 84 meses.

É o caso do crédito pessoal do UNIBANCO (marca da UNICRE – Instituição Financeira de Crédito, S.A.), um dos mais requisitados do mercado português.

Ao entrar na página online desta solução de crédito pessoal, o empreendedor irá deparar-se imediatamente com um simulador de crédito que irá permitir-lhe calcular os valores de mensalidade para empréstimos entre €5000 e €75.000, podendo cruzar o montante com o prazo em que pretende reembolsá-lo (entre 24 e 84 meses), assim como com as taxas de juro específicas para cada escolha.

Caso o resultado seja do seu agrado e pretenda passar à contratualização do crédito, basta clicar no botão “Pedir Crédito”, que aparece abaixo do simulador, para solicitar imediatamente o seu crédito pessoal online, uma vez que o UNIBANCO disponibiliza uma adesão 100% digital a esta modalidade de crédito.

Para além da possibilidade de solicitar imediatamente o seu crédito pessoal, o UNIBANCO garante-lhe uma rápida análise e aprovação do seu pedido, já que, em caso de resposta positiva, irá receber o financiamento pretendido na sua conta bancária em apenas alguns dias úteis.

De sublinhar que o crédito pessoal UNIBANCO está disponível para clientes de qualquer banco e não tem comissões de abertura.