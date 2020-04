Quais os melhores queijos portugueses?

A gama Queijo São Jorge, produto de Denominação de Origem Protegida (DOP), produzido pela Lactaçores, foi distinguida com a medalha de ouro no 10.º Concurso Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses de Cura Prolongada, foi anunciado.

Em comunicado, a Lactaçores adianta que os queijos de São Jorge DOP de “quatro, sete, 12 e 24 meses acabam de ser distinguidos com medalha de ouro no 10.º Concurso Nacional de Queijos Tradicionais Portugueses de Cura Prolongada, organizado pelo CNEMA (Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas) e pela Qualifica”, uma distinção que resulta de “uma prova cega de diversas amostras, em representação de várias regiões do país”.

O queijo de São Jorge DOP é um produto tradicional e muito apreciado, obtido a partir de leite de vaca cru.

O início da produção do queijo São Jorge DOP remonta ao século XV e ao início de povoamento da ilha de São Jorge.

O seu fabrico foi incentivado pela comunidade flamenga, experientes produtores de bens alimentares como a carne, o leite e os seus derivados.

Este é produzido na Uniqueijo – União de Cooperativas Agrícolas de Laticínios de S. Jorge, UCRL e comercializado pela LactAçores.

Produzido exclusivamente na ilha de São Jorge desde que esta foi descoberta (século XV), deve a sua especificidade às características dos pastos abundantes nas zonas de média e elevada altitude, “além da perícia e dos saberes dos queijeiros jorgenses”, sublinha o comunicado.

Citado no comunicado, o assessor da administração da LactAçores, José Carlos Serrão, sublinha que a distinção alcançada no concurso nacional “é um momento de orgulho e reconhecimento do empenho” das “equipas e pequenos produtores” que procuram “honrar a excelência do Queijo de São Jorge DOP e proporcionar uma experiência única a todos os consumidores”.

A LactAçores, uma empresa que junta cooperativas açorianas, é formada pela união de três cooperativas: Unileite (Ilha de São Miguel), Uniqueijo (Ilha de São Jorge) e CALF (Ilha do Faial).

A empresa comercializa em exclusivo os laticínios produzidos pelas cooperativas, tais como leite, natas, queijo e manteiga.