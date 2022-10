Quais os melhores investimentos para o ano de 2023?

Os investimentos têm sido um dos temas mais comentados nos últimos anos em todo o mundo. Os jovens, em especial, parecem mostrar cada vez mais interesse no assunto.

Se uma das suas resoluções para o ano de 2023 é diversificar os seus investimentos, seguem-se algumas alternativas que continuam em alta no ano que se avizinha.

Quer investir? Estas são as 5 melhores opções para 2023

1. Criptomoedas

O investimento em criptomoedas vai continuar a ser uma escolha acertada no próximo ano. Mas, tal como acontece em qualquer investimento, é necessário muito estudo para garantir que se está a fazer o investimento mais acertado possível.

Existe uma regra que deve ter em mente sempre que quiser investir em criptomoedas ou, na verdade, em qualquer tipo de investimento: se lhe oferecerem lucros gastronómicos, recuse a oferta.

Posto isto, nenhum investimento em criptomoedas é seguro, mas existem algumas criptomoedas que se acredita que continuem em alta para o ano que vem, como a Bitcoin e a Ethereum. Outras criptomoedas promissoras para 2023são a Binance Chain (BNB), que tem recebido diversos elogios de especialistas, a ApeCoin e a Celsius.

2. Imóveis

O Banco de Portugal já partilhou as suas previsões quanto à evolução da economia portuguesa e as boas notícias são que o investimento em imóveis continua a ser uma aposta positiva.

Os lucros deste tipo de investimento podem não ser muito elevados numa fase inicial, mas sem dúvida que é uma excelente renda passiva se pensar a longo prazo.

Para garantir o sucesso deste investimento deve-se estudar a localização do imóvel e se será a melhor opção para a finalidade da habitação. Quer alugar o imóvel ou arrendar os quartos da habitação a estudantes, por exemplo?

Hoje em dia existem dezenas de créditos para compra de casa! Faça um estudo e veja qual seria o mais vantajoso para a sua situação.

3. Depósitos a prazo

Os depósitos a prazo também são uma opção da qual se tem falado muito por serem opções mais seguras e de fácil acesso. Apesar de o retorno não ser muito elevado, os depósitos a prazo podem ser usados para situações financeiras inesperadas.

As grandes vantagens deste tipo de investimento são o risco reduzido, não existirem outras despesas associadas, a flexibilidade no investimento e ainda saber, desde o primeiro dia, qual a taxa de juros associada ao investimento.

O baixo retorno, ter de deixar o dinheiro na conta por um determinado tempo e ser necessário investir um bom dinheiro para ter lucros são as principais desvantagens dos depósitos a prazo.

4. Ações

As ações também são outro dos temas que mais se tem falado nos últimos anos e, hoje em dia, é possível investir com apenas alguns cliques e em empresas de qualquer parte do mundo. À medida que a empresa cresce, os lucros do investimento também começam a aumentar.

Mas tenha cuidado, porque apesar de ser fácil investir em ações nos dias de hoje, existem riscos associados como em qualquer outro investimento. Acima de tudo, estude as empresas e entenda quais os esforços que estão a ser postos em prática pelas mesmas.

Durante a pandemia, por exemplo, muitas pessoas obtiveram bons lucros dos seus investimentos em empresas como o Zoom.

5. Invista em si

Sabemos que é um pouco cliché, mas a realidade é que o único investimento seguro e que irá durar uma vida é você mesmo.

Porque não começar a investir numa nova habilidade hoje mesmo? Assista a workshops online, adquira cursos ou contrate um professor e tenha aulas todas as semanas. Algumas habilidades até podem ser facilmente aprendidas com vídeos do Youtube.

Aprender novos idiomas e linguagens de programação, estudar marketing digital e aprender mais sobre investimentos em criptomoedas e outros assuntos relacionados são excelentes apostas.

Existem muitas formas de ganhar dinheiro na crise em que nos encontramos e ter diferentes habilidades vai abrir-lhe uma grande variedade de portas no futuro.

Antes de começar qualquer investimento, estude tudo o que puder sobre o assunto e, se possível, fale com especialistas.