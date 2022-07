Quadro português do século XVII vai para aos EUA

Um quadro da pintora portuguesa do séc. XVII Josefa D’Óbidos, que tem sido uma das “estrelas” na Feira de Arte de Maastricht, acaba de ser vendido a uma instituição pública dos Estados Unidos. O quadro estava à venda por 600.000 euros mas o vendedor, o conhecido galerista luso-francês Philippe Mendes, não revela – pelo menos por enquanto – nem o valor final da aquisição nem o nome da instituição norte-americana.

A Feira de Maastricht ,a maior feira de arte do mundo, e que se prolonga até esta quinta-feira, elegeu, com efeito, a referida tela de Josefa D’Óbidos senão a “estrela” pelo menos uma das obras protagonistas do certame. Nas visitas guiadas de público à grande feira, por exemplo, é paragem obrigatória o stand de Philippe Mendes, onde o quadro de Josefa D’Óbidos (um “Menino Jesus Peregrino”, da série com o mesmo nome) continua em exposição.

Pela primeira vez, a pintura portuguesa está representada ao mais alto nível na maior feira da arte do mundo.

Um segundo quadro também de grande valor, representando “S. Vicente”, do primitivo português Garcia Fernandes (Séc.s XVI/XVII), foi entretanto também adquirido por um grande colecionador privado alemão, especialista em pintura do sul da Europa. Com esta aquisição alarga o seu espólio também a Portugal. Philippe Mendes deixa a revelação do nome do comprador para mais tarde.

No stand do galerista luso-francês em Maastricht, entre vários outros quadros de artistas portugueses (e não só), continua, tanto quanto se sabe, à venda outra das “estrelas” da Feira: um quadro de Columbano Bordalo Pinheiro (“Na Floresta de Fontainebleau”, retrato de Artur Loureiro, 1882), no valor de 450.000 €.

Esta forte presença da arte portuguesa na Feira de Maastricht constitui o corolário de um conjunto de iniciativas que têm feito de Portugal “vedeta” em Paris e no centro da Europa nas últimas semanas, sendo a mais simbólica a abertura, no passado dia 10 de Junho (Dia de Portugal), de uma exposição dedicada à pintura portuguesa no Museu do Louvre (“Primitivos”), incentivada com a oferta de também de uma outra obra de Josefa D’Óbidos por Philippe Mendes.

A esta inauguração seguiu-se o Festival de Fontainebleau dedicado este ano a Portugal (mais de uma dezena de diretores e conservadores de museus portugueses em conferências e debates), as exposições de José Loureiro em Paris, a aquisição de duas esculturas de Rui Chafes para o Centro Pompidou e a Grande Exposição de Maneiristas Portugueses já programada para Setembro.