Quadro da bicicleta mais leve do mundo é feito em Vouzela

Quadros em carbono estão a ser concebidos pela primeira vez em Portugal, na Carbon Team, que terá a produção mais significativa da Europa, com 25 mil componentes por ano.

Nasceu a pedido dos clientes e para colmatar uma falha existente na Europa. A Carbon Team, instalada no Interior, na zona industrial de Campia, Vouzela, é a primeira do país a produzir o principal componente da bicicleta em fibra de carbono, na quantidade mais significativa da Europa (25 mil por ano) e com o modelo menos pesado que se conhece.

“Temos o quadro de bicicletas mais leve do mundo, aprovado e validado em laboratório. Pesa 770 gramas, em vez dos habituais 1,100 quilogramas”, explica, ao JN, Emre Ozgunes, diretor- -geral da Carbon Team.

