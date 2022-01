Quadro apreendido a Rendeiro encontrado na Bélgica

A Polícia Judiciária localizou na Bélgica um quadro de um valor de mais de cem mil euros que fazia parte da coleção apreendida a João Rendeiro, no âmbito do processo em que o ex-banqueiro, atualmente a braços com um processo de extradição na África do Sul, foi condenado a dez anos de prisão.

De acordo com a PJ, a obra, intitulada “Piaski”, do artista Frank Stella, encontrava-se em exposição numa galeria de arte em Bruxelas.

“A obra, apreendida à ordem de um processo no qual João Rendeiro se encontra condenado numa pena de 10 anos de prisão efetiva, pela prática dos crimes de fraude fiscal qualificada, abuso de confiança qualificado e branqueamento, tinha sido desencaminhada e vendida em março de 2021, pelo valor de €106.250 USD (€126.274,99), através de uma leiloeira de Nova Iorque”, adianta a PJ.

A localização e apreensão, pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ, contou com o apoio da sua congénere, a Polícia Federal Belga.

“Uma vez localizado o quadro em questão, mediante pedido de cooperação judiciária internacional, o Ministério Público, através do DCIAP, solicitou às autoridades belgas a formalização da sua apreensão, tendo esta Polícia Judiciária procedido à sua recolha”, explica ainda a PJ

Rendeiro está atualmente preso numa cadeia da África do Sul, onde aguarda uma decisão sobre a extradição para Portugal. A decisão tem sido sucessivamente adiada pelo tribunal local.