Num jogo muito equilibrado do Grupo E de qualificação para o Mundial 2022, Bélgica e País de Gales empataram a uma bola esta terça-feira.

De Bruyne abriu o placar, mas Moore deixou tudo igual e confirmou a presença da equipe galesa na repescagem, com a segunda posição do Grupo E, com 15 pontos, um a menos do que a Chéquia, que venceu a Estónia por 2 a 0.

A seleção belga conta 20, ficando assim na liderança isolada.