Qatar pediu explicações ao embaixador português em Doha

Governo do Qatar chamou esta quarta-feira o embaixador de Portugal naquele país a propósito de declarações feitas por várias figuras do Estado português, inclusive pelo Presidente da República, avança a TVI.

Marcelo Rebelo de Sousa já está em viagem para assistir ao primeiro jogo da seleção portuguesa no Mundial 2022, contra o Gana, devendo chegar ao Qatar ao final da manhã desta quinta-feira.

O embaixador português, Paulo Neves Pocinho (na foto acima), foi recebido pelo vice-primeiro-ministro do Qatar, que se terá mostrado desagradado perante declarações, feitas em Portugal, consideradas hostis.

De acordo com o canal televisivo, o governante do emirado declarou que essas manifestações contra o Qatar não são aceitáveis e que só não serão tomadas medidas mais drásticas em nome da histórica amizade que une os dois países.

Em causa estarão as declarações que Marcelo fez nos últimos dias sobre a violação dos direitos humanos no Qatar, sobretudo depois de, num primeiro momento e no final do jogo de preparação com a Nigéria, em Alvalade, ter separado o plano desportivo dos problemas naquele país. Esta terça-feira voltou a assinalar que irá “dizer o que pensa sobre a situação política” e falará sobre a questão dos direitos humanos”, no âmbito de uma iniciativa sobre educação.