Qatar aposta na experiência de Queiroz

O português Carlos Queiroz foi esta segunda-feira anunciado como novo selecionador de futebol do Qatar. O português tinha estado no país, pela última vez, durante o Mundial de 2022, enquanto ainda orientava o Irão.

“Carlos Queiroz é o novo treinador principal da seleção do Qatar. Desejamos ao treinador português o maior sucesso com a nossa equipa nacional”, lê-se no Twitter da Federação de Futebol do Qatar.

O português, de 69 anos, sucede ao espanhol Félix Sánchez Bas, de 47, dispensado há um mês pela Associação de Futebol do Qatar, após o Mundial2022, ao fim de cinco anos no comando da seleção.

Queiroz, que foi selecionador português em dois períodos (1991/93 e 2008/10), tinha deixado a seleção do Irão também após o Mundial, para o qual tinha sido contratado em substituição do croata Dragan Skocic.