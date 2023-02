O discurso de Putin, faz-me lembrar os discursos de Salazar durante a guerra do ultramar.

Orgulhosamente sós, as regiões “libertadas” são províncias da Russia, as nossas armas e pilinhas são as melhores do munto, venceremos, somos pela paz, estamos a sofrer um ataque militar e económico, gratidão aos heróis mortos em combate.

E depois foi o que se viu.

Pedro Guimarães