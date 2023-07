PSP dispara taser sobre passageiro exaltado em avião

A PSP deteve um homem, no Aeroporto do Porto Santo, por ter desobedecido às ordens da tripulação de um voo com destino a Tenerife, que acabou por divergir devido ao comportamento do passageiro.

Em comunicado, a PSP indica que a detenção do homem, de 26 anos, pelo “crime de desobediência a ordem legítima do comandante de uma aeronave” ocorreu na segunda-feira.

“O voo da companhia aérea Jet 2, que fazia o percurso entre a cidade de Edimburgo (Escócia) com destino a Tenerife (Espanha), foi obrigado a divergir para o Aeroporto do Porto Santo após comunicar uma situação de um passageiro desordeiro, cujo comportamento levantou preocupações imediatas entre a tripulação”, lê-se na nota.

À chegada do avião, os polícias foram informados pelo comandante da aeronave “que um passageiro não acatou as ordens da tripulação, encontrando-se bastante exaltado e não cooperante, pondo em causa a segurança, quer da tripulação, quer dos restantes passageiros, motivo pelo qual não poderia prosseguir com a sua viagem”.

Segundo o comunicado, os agentes da PSP abordaram o cidadão e “tentaram resolver a situação de forma pacífica, através de várias tentativas de diálogo”, sem sucesso.

O homem recusou-se a seguir as instruções das autoridades, “pelo que foi necessário recorrer a arma elétrica de baixa potencialidade letal para o retirar do avião e garantir a segurança dos demais passageiros e tripulação”.

“O cidadão acabou detido pelos polícias ali presentes por crime de desobediência, seguindo-se as normais diligências processuais, tendo o voo prosseguido o seu destino”, acrescenta a PSP na mesma nota.