PSP detém casal que vendia roupa contrafeita em direto

Um casal que vendia peças de calçado e vestuário contrafeitas foi detido pela Polícia de Segurança Pública. Apesar de ter ocorrido sem grandes percalços, a ação policial ficou marcada por algo menos comum. Foi transmitida, em direto, nas redes sociais.

De acordo com o Jornal de Notícias, que não avança a data do ocorrido, um casal foi visivelmente surpreendido pelas autoridades enquanto fazia um vídeo em direto para o Facebook com o intuito de vender artigos contrafeitos.

A PSP acabou por usar o vídeo a seu favor e utilizou-o para sensibilizar os consumidores, explicando que “Contra Feitos não há argumentos. A contrafação é crime… também nas redes sociais”.

Veja aqui o vídeo.